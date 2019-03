Il Prefetto di Trapani Darco Pellos è stato trasferito a Roma, arriva Tommaso Ricciardo

Cambio della guardia in prefettura, Darco Pellos lascerà Trapani e al suo posto arriverà Tommaso Ricciardi. La nomina è avvenuta durante il consiglio dei ministri del 7 marzo, su proposta del ministro dell’interno, Matteo Salvini. Il dott. Darco Pellos si occuperà delle funzioni di Direttore Centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il Dott. Tommaso Ricciardi, nominato prefetto, è destinato a guidare la Prefettura di Trapani. Ricciardi in passato è stato impegnato in attività dirigenziali presso i Servizi Civili per l’immigrazione, occupandosi dell’’individuazione di strutture emergenziali di accoglienza per far fronte all’emergenza sbarchi, con rapporti con organismi umanitari internazionali. Gli incarichi nell’ambito sono stati numerosi, tra cui quello di sub commissario a Lampadusa da maggio 2008 a maggio 2010.