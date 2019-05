Furto di energia elettrica, eseguite due misure restrittive della libertà personale

Il periodo di intensi controlli per la Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, ha portato nei giorni scorsi all’esecuzione di due misure restrittive della libertà personale, due per reati commessi al furto di energia elettrica in flagranza e una su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il 14 maggio scorso, nel corso della mattinata, i militari della dipendente Stazione di Gibellina – guidati dal Luogotenente Salvatore Monteleone – hanno tratto in arresto G. S., 33enne e S. V., 30enne casalinga, entrambi gibellinesi e già gravati da precedenti di polizia.

I predetti, a seguito di controllo – effettuato unitamente a personale “Enel Distribuzione s.p.a.” – risultavano usufruire arbitrariamente di energia elettrica presso il loro domicilio, prelevata tramite cavi portanti dalla rete elettrica pubblica. Gli arrestati, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca venivano rimessi in libertà, attesa l’assenza di esigenze cautelari.