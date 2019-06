Marsala é morta Liliana Zichittella, moglie di Ugo Forti e madre di Claudio

Ci ha lasciati ieri sera la Signora Liliana Zichittella moglie del dottore Ugo Forti, stimato ed apprezzato specialista in otorinolaringoiatra e mamma del dottor Claudio, celebre drammaturgo marsalese. Saranno celebrati oggi, giovedì, alle 16,30 nella Chiesa dei Salesiani i funerali della Signora Liliana Zichittella moglie del Dottor Ugo Forti

A titolo personale e da direttore di Marsala News porgo le mie più sentite condoglianze ad Ugo e Claudio Forti per la tragedia che in queste ore ha sconvolto la loro esistenza.

Personalmente non conoscevo la Signora Liliana, se non dai racconti del marito, il dottor Ugo, che ne parlava spesso e negli ultimi tempi era pure molto addolorato dalle sofferenze della consorte che non era più autosufficiente. Non trovo di meglio delle bellissime parole scritte dalla collega Rosa Rubino, direttrice del Vomere, scritte a caldo in un post pubblicato sulla pagina Facebook dello storico giornale marsalese per raccontare una lunga storia d’amore durata 66 anni.

Ecco cosa scrive Rosa Rubino:

“Apprendiamo con grande tristezza che oggi (mercoledì 26 giugno), alle ore 21, è scomparsa la Signora Liliana Zichittella, moglie del dottor Ugo Forti, stimatissimo otorinolaringoiatra e mamma del dottor Claudio. Aveva 89 anni. Era una donna solida e dolce allo stesso tempo, attaccata ai veri valori della vita. Una donna semplice, adorabile per il suo modo di porgersi, per quel tono di voce elegante. Molto umana, molto sensibile. Un sorriso buono che conquistava tutti. Amava più di sé stessa suo marito che seguì con grande dedizione per ben 66 anni! 66 anni d’amore vero, profondo fatto di rispetto, complicità, condivisione, pazienza. Lei più di ogni altro concepiva il lavoro di suo marito come una missione. E glielo ripeteva con dolcezza. Ed è proprio il caso di dire che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Lei ha saputo dare al marito quella serenità di cui lui aveva bisogno. Lei c’era sempre. Lei lo aspettava a casa dopo lunghe giornate trascorse in ambulatorio o in giro per il mondo per convegni. Sì, sono donne rare. Di rare virtù. E tutto questo era ricambiato dalle attenzioni di suo marito sempre innamorato che oggi ripete” Sono disperato senza di lei. Ho bisogno di stare solo. Lei era tutta la mia vita!”. Una gran bella storia d’amore che colpisce sempre più in un’epoca in cui i legami si sfaldano in breve tempo. Lei ci ha lasciato una lezione con la sua condotta: lei sapeva amare e farsi amare dal proprio uomo. Un amore che resiste nel tempo, che si rinforza con il tempo che passa.

Viveva per il figlio Claudio a cui non fece mancare nulla. Tanto amore, tanto affetto, tanta dedizione, tanti buoni consigli, tante carezze. Come una mamma sempre presente sa fare. Era orgogliosa dei successi di Claudio e della notorietà del marito per la sua professionalità riconosciuta a Marsala e non solo. Lei viveva di questo. Claudio sul suo profilo Facebook scrive “ il dolore della perdita mi sconvolge”. Sconvolge tutti la morte della madre, dei propri genitori perché sono e restano amori insostituibili, vuoti incolmabili. Per sempre”.

Di Rosa Rubino tratto dalla pagina Facebook del Vomere