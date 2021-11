Domani, a Marsala, i funerali di Riccardo Rallo, morto in un incidente stradale

Si terranno alle ore 11 di domani (martedí) i funerali di Riccardo Rallo presso la Chiesa dell’Itria, accanto al cimitero comunale. L’uomo é morto questa notte in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla statale 115 Mazara – Marsala.

Ha scosso Marsala la prematura morte di Riccardo Rallo, 40 anni, molto conosciuto in Città per aver lavorato parecchi anni nella ristorazione e in modo particolare nei locali più alla moda della movida marsalese.

Gli é stato fatale l’incidente stradale avvenuto in contrada Terrenove Bambina intorno all’una di oggi (la notte tra domenica e lunedì). Riccardo Rallo era solo in macchina, una fiat Stilo, e viaggiava in direzione Marsala. Per cause non ancora del tutto chiare ha perso il controllo della vettura che cappottandosi ha finito la corsa dentro un canale adiacente alla corsia opposta della strada, ad un centinaio di metri dall’impianto semaforico.

Difficoltose sono state le operazioni si soccorso, sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo dalle lamiere accartocciate dell’utilitaria. Purtroppo per lo sfortunato Riccardo Rallo non c’era più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono altresì intervenuti la Polizia Stradale, i Carabinieri ed i Vigili Urbani

La notizia della sua prematura morte ha lasciato la città attonita e sgomenta Riccardo era molto conosciuto e particolarmente apprezzato per la sua simpatia, i suoi sorrisi, la sua gentilezza. Era una persona, estrema, allegra, solare che si faceva ben volere da tutti. Anche il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha voluto ricordare Riccardo in un post su Facebook che pubblichiamo qui di seguito.

“Marsala piange la scomparsa del nostro concittadino Riccardo Rallo. Per chi non lo conosceva, e credo siano davvero in pochi a non averlo conosciuto, Riccardo era un giovane che fin da ragazzino ha lavorato presso numerose attività commerciali e bar della città. Un buono, con un cuore grande e un sorriso ancora più grande, che non esitava a donare a chiunque incontrasse a lavoro o per le vie della nostra città. Una persona che è riuscita a farsi voler bene da chiunque abbia incrociato il suo cammino. Un amico per tutti, che oggi lascia un grande vuoto in città.

In tantissimi hanno un aneddoto da ricordare insieme a Riccardo. Ed è commovente leggere gli accorati messaggi di cordoglio che stanno inondando i social in queste ore. Perché quando si spengono le luci l’eredità di affetti è l’unica cosa che conta del nostro passaggio terreno. Ed è più che evidente che a Riccardo erano davvero in tanti a volergli bene. Con commozione, insieme alla città tutta, desidero condividere il dolore dei familiari”.

La redazione di Marsala nel condividere il dolore dei familiari porge le più Sentite Condoglianze