Coronavirus, in Sicilia da lunedì aprono parrucchierie, bar e negozi,

Il Governatore Musumeci in settimana firmerà ordinanza per aprire parrucchierie, bar, negozi, in Sicilia. Il Governo nazionale ha dato via libera ad aperture anticipate nelle regioni a basso contagio.

Da lunedì in Sicilia riapriranno quindi bar, ristoranti, parrucchieri e negozi, come confermano da Palazzo d’Orleans. Il governatore Nello Musumeci entro giovedì firmerà quindi una ordinanza per consentire queste aperture, da lui stesso richieste tra l’altro nei giorni scorsi in occasione del confronto con il governo nazionale e gli altri governatori, svoltosi in videoconferenza. Musumeci ha chiesto al premier di prevedere una riunione operativa del Cipe per riprogrammare risorse comunitarie a favore delle imprese e provare quindi a fronteggiare la crisi economica scaturita dal Coronavirus.

“L’eccezione deve diventare la normalità, se vogliamo anche in Sicilia accelerare la spesa pubblica e la riapertura dei cantieri”, aveva ribadito il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il governatore della Sicilia si è fatto portavoce delle necessità dei commercianti al dettaglio, di bar e ristoranti e dei parrucchieri, chiedendo l’urgente riapertura dei negozi e dei saloni. In ambito turistico, invece, Musumeci ha chiesto di immaginare misure ragionevoli soprattutto per gli stabilimenti balneari ed ha auspicato che i protocolli di sicurezza siano resi noti già nelle prossime ore.​ Sulla mobilità interregionale, infine, il presidente della Regione ha espresso la volontà di mantenere fino al prossimo 31 maggio la chiusura degli accessi all’Isola, “a parte per gli aventi diritto e per i casi particolari”.

In conferenza Stato-Regioni il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato il via libera ad aperture regionalizzate in aree con contagi bassi, prevedendo la possibilità di intervento di Roma per richiudere tutto in caso di incremento dei positivi da coronavirus. All’incontro erano presenti anche i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia.