Coronavirus, altri 8 casi in provincia di Trapani, dei 52 registrati in Sicilia tra ieri e oggi

Aggiornamento a domenica 12 aprile sulla situazione coronavirus in provincia di Trapani ed in Sicilia

Sale a 115 il totale casi positivi al coronavirus in provincia. Si registrano, secondo l’Asp di Trapani altri 8 contagiati nelle ultime 24 ore, 6 in più rispetto a quanti riportati sulla mappa diffusa dalla Presidenza della Regione oggi (109). I Comuni più colpiti dal Covid-19 sono Salemi, Alcamo e Trapani sono i Comuni più colpiti. Ad Alcamo quattro contagiati solo nelle ultime ore. Si tratta di 3 studenti (uno proveniente dalla fidanzata che si trovava in Emilia e altre due ritornate a casa dall’Inghilterra) e di un camionista di 39 anni proveniente da un viaggio al nord. Tutti e quattro sono in isolamento domiciliare.

Situazione invariata a Marsala, dove si registra altresì una incoraggiante diminuzione di persone ricoverate al Covid Hospital che, tra l’altro, riceve pure pazienti non residenti in provincia

I 115 positivi del Trapanese (gente che risiede abitualmente in uno dei 24 comuni della provincia) sono così distribuiti per città: lAlcamo 22; C/Vetrano 8; Erice 5; Valderice 14; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 3; Salemi 24; Trapani 16; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1. Di questi risultano ricoverati in 14: a Trapani 8 in reparto Covid e 6 a Marsala (2 in Terapia Intensiva, 1 in Terapia Sub Intensiva e 3 in area Covid). Il totale tamponi effettuati è di 2.438 (di cui 41 effettuati ieri), i decessi sono 4, mentre i guariti sono 10. In provincia il trend tutto sommato è buono anche se questa piccola impennata di 15 casi in più negli ultimi 3 giorni dovrebbe indurre ad una riflessione: l’emergenza non è finita, un motivo in più per non abbassare la guardia ora.

Coronavirus, in Sicilia, 2.030 positivi e 223 guariti e 163 decessi, di cui 9 solo nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagiati è salito a 2.416

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (domenica 12 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 36.098 (+2.311 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.416 (+52), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.030 persone (+29), 223 sono guarite (+14) e 163 decedute (+9). LDegli attuali 2.030 positivi, 605 pazienti (-15) sono ricoverati – di cui 53 in terapia intensiva (-5) – mentre 1.425 (+44) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 16 di oggi (domenica 12 aprile) nelle varie province: Agrigento, 123 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 110 (21, 8, 10); Catania, 573 (132, 57, 59); Enna, 289 (180, 16, 20); Messina, 354 (134, 40, 35); Palermo, 316 (68, 41, 19); Ragusa, 57 (6, 4, 5); Siracusa, 99 (50, 39, 10); Trapani, 109 (14, 16, 4). Il prossimo aggiornamento avverrà domani. La presidenza della Regione Siciliana raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato​ www.siciliacoronavirus.it​ o chiamare il numero verde 800.45.87.87.