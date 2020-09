Coronavirus, 8 positivi a Marsala, altri 20 in provincia

È quasi raddoppiato il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Trapani. Secondo l’Asp sono 28 i contagiati, di cui 8 a Marsala e 7 a Salemi.

Pesanti i dati diffusi oggi dall’Asp di Trapani nell’ambito dell’aggiornamento quotidiano sulla situazione coronavirua in provincia (rilevazione ore 10 di martedì 1 settembre). Teniamo a precisare che i dati sono ufficiali, diffusi dall’Asp della provincia di Trapani e lunge da noi alimentare inutile allarmismo, ma non possiamo esimerci dall’informare l’opinione pubblica.

Il totale casi attuali positivi al coronavirus è salito a 28 soggetti (il dato è al netto di decessi e guarigioni), di cui: 8 a Marsala e 7 a Salemi. Gli altri casi sono stati rilevati a: Alcamo, 4; Buseto Palizzolo, 1; Calatafimi Segesta, 1; Erice, 2; Mazara del Vallo, 2; Trapani, 2; Valderice, 1.

La situazione epidemiologica a Marsala, con i suoi 8 casi di positività, è variegata: vi sarebbero i tre soggetti tornati da una vacanza a Malta, il caso del rientrato dalla Svizzera, i due casi che sarebbero “collegati” a quelli di Mazara del Vallo. Lo studio della mappa è ancora in corso; tutti i positivi sono monitorati in quarantena domiciliare.

Dei 4 casi riscontrati ad Alcamo, in particolare: 2 riguardano soggetti che hanno sviluppato la positività fuori provincia e attualmente sono ricoverati in ospedali fuori territorio trapanese; 2 casi sono generati dal caso indice di Salemi. I 7 casi di positivi di Salemi, come i due residenti ad Alcamo, sono tutti riconducibili allo stesso ceppo virale, quello dell’attività di ristorazione della città belicina. Il caso di Calatafimi – Segesta riguarda un soggetto solo domiciliato nella cittadina, ma residente in Romania e attualmente ricoverato fuori provincia. Il caso di Valderice riguarda un soggetto trasferito in Covid Hospital a Palermo.

Dei 28 positivo solo 4 sono ricoverati, ma non in Terapia intensiva; mentre i restanti 24 sono in Isolamento domiciliare obbligatorio (quarantena). Il totale dei tamponi effettuati in provincia di Trapani è di 22.607, mentre il numero dei test sierologici effettuati su personale sanitario è di 9.686 e sono stati eseguiti altresì 1.464 test per ricerca antigene. Dall’inizio della pandemia in provincia di Trapani sono guariti 138 soggetti, mente sono decedute 5 persone, affette comunque da altre patologie gravi. Intanto l’Asp di Trapani continua con l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.