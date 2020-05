Coronavirus, 4 nuovi casi a: Marsala, Mazara, Castelvetrano, e Calatafimi

Altri 4 casi di Coronavirus nel trapanese che fanno salire a 5 il numero totale dei contagiati.

Quando si attendeva con ansia la scomparsa del coronavirus in provincia a di Trapani l’Asp accerta altri 4 nuovi e, precisamente, a: Marsala, Mazara, Calatafimi-Segesta ed un secondo caso a Castelvetrano, dove vi era quello che veniva indicato, fino ad ieri, come l’ultimo contagiato Covid-19 del Trapanese. Quindi totale casi attuali positivi 5 (il dato è al netto di decessi e guarigioni).

Ecco qual’è in dettaglio la situazione coronavirus in provincia di Trapani: 2 casi a Castelvetrano (un paziente si trova in Covid hotel San Paolo a Palermo, l’altro paziente è un asintomatico di rientro da Verona, già in quarantena dalla data di rientro); un contagiato a Marsala (un asintomatico che era rientrato dalle Marche, in quarantena dal 9 maggio); un caso a Calatafimi Segesta (il paziente era ricoverato a Villa Maria Eleonora dove ha contratto la malattia durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e infine trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione); un caso a Mazara del Vallo (soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nel proprio domicilio.

L’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo inoltre i 5 positivi ripeteranno i test oro-faringeo. Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

Dall’inizio della pandemia il totale tamponi effettuati in provincia è di 9.113, mentre quello dei test sierologici su personale sanitario è di 5.409 unità. I pazienti in ricovero allo stato attuale sono zero, i decessi sono sempre fermi a 5 mentre i Guariti e dimessi sono 119. I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

La situazione aggiornata ad oggi in Sicilia

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 18 (3, 144, 11);

Catania, 579 (28, 395, 98);

Enna, 27 (4, 366, 29);

Messina, 284 (27, 223, 57);

Palermo, 319 (18, 222, 35);

Ragusa, 18 (0, 72, 7);

Siracusa, 21 (3, 201, 29);

Trapani, 14 (0, 120, 5).

La differenza con il dato sopra riportato dalla Regione siciliana con quello dell’Asp DI Trapani è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.

La situazione Coronavirus in Sicilia: boom di guariti e un solo decesso nelle ultime 24 ore



Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito​ all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 140.295 (+2.613 rispetto a ieri), su 122.130 persone: di queste sono risultate positive 3.435 (+5), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.318 (-112), 1.845 sono guarite (+116) e 272 decedute (+1). Degli attuali 1.318 positivi, 83 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 10 in terapia intensiva (0) – mentre 1.235 (-102) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

800.45.87.87 Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde