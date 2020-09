Coronavirus, 161 positivi in provincia di Trapani

Si aggrava la situazione coronavirus in provincia di Trapani. I positivi sono 161, di cui 35 a Trapani, 26 a Salemi, 16 a Marsala e Alcamo, 14 a Buseto Palizzolo; gli altri in quasi tutti i comuni del trapanese

L’aggiornamento quotidiano dellì’Asp di Trapani sulla situazione coronavirus in provincia (diffuso alle ore 10 di oggi, giovedì 10 settembre) segna una impennata del numero dei positivi che in 24 ore passano da 141 a 161. I nuovi 20 casi, che non sono pochi, si sono registrati principalmente a Trapani, Buseto Palizzolo, Salemi, Alcamo e Marsala . I positivi al coronavirus in provincia si trovano a: Alcamo 16; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 8;; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 8; Erice 8; Marsala 16; Mazara del Vallo 10; Partanna 5; Salemi 26, Santa Ninfa 4; Trapani 35; Valderice 6; Vita 1, San Vito Lo Capo 1; Petrosino 1. Zero casi a Campobello di Mazara, Gibellina, Paceco, Isole Egadi e Pantelleria. I ricoverati, non in Terapia intensiva, sono 9; gli altri 152 sono attualmente in isolamento domiciliare obbligatorio, praticamente sono in quarantena e monitorati dall’Asp attraverso i test per la diagnosi del covid-19.. Il numero dei decessi è sempre di 5 persone dall’inizio della pandemia.

Continua, intanto, l’attività di monitoraggio dell’Asp di Trapani che ad oggi ha effettuato in totale 25.364 Tamponi; 9.970 Test sierologici su personale sanitario e 1.656 Test per ricerca antigene. Non si vuole creare allarmismo ma sicuramente invitare la gente alla prudenza e al rispetto delle ordinanze per frenare l’espansione del contagio I dati diffusi sono stati elaborati dall’Asp di Trapani, quindi sono ufficiali, soggetti a qualche piccola variazione rispetto a quelli riportati dalla Regione siciliana. L’Asp di Trapani non ha conteggiato i soggetti che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.