Bilancio di 3 mesi di controlli a Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice e Salemi.

Diffusi dalla Prefettura di Trapani i dati sui servizi straordinari interforze di prevenzione, controllo del territorio e repressione

Nel periodo estivo le Forze dell’Ordine, con il supporto dei reparti speciali e del personale dell’Esercito impiegato nel servizio “Strade Sicure”, hanno posto in essere servizi straordinari che hanno riguardato il Centro Storico del Capoluogo e i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi. Le musure sono state svolte in attuazione del piano di controllo del territorio disposto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i vertici delle Forze di Polizia e i Sindaci del territorio.

Nel corso dei servizi straordinari sono stati effettuati n. 19.422 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate n.178 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciate n. 2 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90 per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato n. 61 colloqui e notificato n. 90 convocazioni, emanando n. 33 provvedimenti sanzionatori e n. 30 formali inviti.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, sono state accertate n. 2.257 infrazioni, di cui n. 19 per eccesso di velocità, n. 41 per guida in stato di ebbrezza, n. 11 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, n. 306 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 69 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 177 per circolazione senza uso del casco, n. 51 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 611 per circolazione con veicolo senza revisione, nonché rilevati n. 140 incidenti.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazione delle norme del codice della strada, sono stati n.11 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, n.207 per circolazione senza assicurazione, n.32 per circolazione con assicurazione scaduta e n.93 per altri motivi.

Nello stesso periodo l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 197 provvedimenti di sospensione, di cui n. 70 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 26 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 101 per altre violazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito dell’attività amministrativa di questa Prefettura, sono stati disposti n.15 provvedimenti di divieto di detenzione armi e nell’ambito delle iniziative volte al contrasto delle infiltrazioni mafiose nell’economia legale nel territorio, nel periodo estivo ha emesso n.6 provvedimenti a contenuto interdittivo. I provvedimenti emessi a seguito di operazione delle Forze di Polizia e dell’attività istruttoria esperita dal Gruppo Interforze, che ha tenuto nel periodo in esame n. 12 riunioni, riguardano aziende che operano nei settori dell’allevamento, dell’agricoltura – prevalentemente olivicoltura e viticoltura e delle costruzioni.

Sono state, inoltre, denegate richieste di iscrizione di talune ditte presentate alla Camera di Commercio. Molte delle imprese sul cui conto sono stati emessi i provvedimenti interdittivi hanno sede a Castelvetrano, Campobello di Mazara e Petrosino. Nel territorio di quest’ultimo Comune è stato emesso di recente un provvedimento di contenuto interdittivo nei confronti di un’azienda agricola riconducibile ad un ex consigliere del predetto Ente locale. Nell’ambito delle riunioni del Gruppo Interforze, particolare attenzione viene posta ai lavori finanziati nell’ambito del PNRR al fine di assicurare la legalità e la libera concorrenza.

E’ stata intensificata l’attività del Gruppo Interforze, finalizzata all’espletamento degli accessi ispettivi nei cantieri, attesa la particolare importanza di tale strumento che, anche laddove non faccia emergere infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei lavori monitorati, può evidenziare situazioni di scarsa attenzione alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Fra gli altri, in questi mesi è stato espletato un accesso presso il cantiere di un’opera ritenuta strategica.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nello stesso periodo, ha sottoposto n. 83 aziende a vigilanza/ispezione delle quali n. 43 sono risultate irregolari. I settori di attività delle aziende controllate risultate irregolari sono n.7 nell’edilizia, n.8 nell’agricoltura, n. 3 nell’industria, n.1 nel terziario e n.24 nel commercio/pubblici esercizi. N.23 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari.

Per quanto concerne i sevizi di prevenzione nei luoghi della cosiddetta “movida”, nei weekend del periodo di che trattasi sono state controllate n.157 attività commerciali a Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Favignana, Marsala e Mazara del Vallo e San Vito lo Capo, n. 3.408 persone, n.1.710 veicoli e sono state contestate n.713 infrazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito di questo servizio, nel mese di agosto c’è stato un incremento rispetto al mese di maggio del 1.238% in merito alle persone controllate, del 1.412% in merito ai veicoli controllati e del 1.460% delle contestazioni delle infrazioni al Codice della Strada.

