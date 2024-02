Badia Grande ha partecipato alla Befana della Solidarietà a Carnevale

La Cooperativa Badia Grande ha partecipato al grande evento di solidarietà tenutosi a Trapani nel corso dell’ultimo fine settimana “La Befana a Carnevale, promosso dall’Associazione Kubo Eventi.

L’insolito accoppiamento delle due festività è stato dovuto alle avverse condizioni metereologiche della prima settimana del nuovo anno che hanno fatto slittare l’evento ma non le nobili finalità per cui era stato organizzato: raccogliere fondi per la beneficienza e coinvolgere la Città in una marcia per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza di genere. La Cooperativa Badia Grande ha esposto in uno stand sotto i portici dell’ex Mercato del Pesce di Trapani decine di lavori artigianali realizzati dagli ospiti della Struttura di Primissima Accoglienza Mappamondo (PROG. 24 Fami Welcome) e del SAI di Valderice.

Una nutrita delegazione di minori ed adulti di diverse nazionalità (Bangladesh, Guinea, Costa d’Avorio, BurKina Faso, Mali, Egitto e Tunisia) si sono alternati allo stand assieme agli operatori: Francesca Strippoli Responsabile della struttura Mappamondo, Lorena Tortorici Coordinatrice del SAI Marsala, Valentina Vicari Coordinatrice dei progetti di primissima accoglienza per MSNA, Greta Margagliotti Coordinatrice dei Progetti SAI della Cooperativa Badia Grande e le educatrici Anna Carpitella e Maria Santoro, il mediatore culturale Abdurahman Bah. Calze della Befana colme di caramelle sono state “vendute” dietro il corrispettivo di una libera offerta. Il ricavato sarà impiegato da Giacomo Mineo, Presidente dell’Associazione Kubo Eventi, per finanziare l’Associazione CO.TU.LE.VI (organizzazione di volontariato contro tutte le violenze) e per comprare giocattoli da destinare ai centri di primissima accoglienza per minori non accompagnati gestiti dalla Cooperativa Badia Grande in provincia di Trapani.

Sempre nel contesto dell’evento di solidarietà “La Befana a Carnevale” degna di nota è stata anche la Camminata Rosa che domenica mattina da piazza ex Mercato del Pesce si è snodata per le principali strade di Trapani allo scopo di sensibilizzare la gente contro la violenza in genere, ma soprattutto quella verso le donne, sempre più vittime di insane aggressioni

