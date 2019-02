Assunzioni a tempo indeterminato, Asp Trapani, l’Asp di Trapani ha indetto Avviso pubblico per graduatorie Dirigente Medico

L’Asp di Trapani ha indetto un Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie triennali per l’assunzione a tempo determinato di dirigente medico in varie discipline.

Le discipline interessate sono le seguenti:

Dermatologia;

Direzione medica di Presidio ospedaliero;

Igiene-Epidemiologia e sanità pubblica;

Geriatria;

Malattie infettive;

Medicina nucleare;

Medicina trasfusionale;

Ostetricia e Ginecologia;

Otorinolaringoiatria;

Veterinaria Area A – Area della Sanità animale;

Veterinaria Area B – Area dell’Igiene della produzione, di trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

Veterinaria Area C – Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Il ricorso alle suddette procedure selettive ha la finalità di dotare l’Azienda di valide graduatorie cui attingere per il reclutamento di personale sanitario da assumere con contratto a tempo determinato, sia per ricoprire i posti non coperti a tempo indeterminato previsti nel vigente Piano del fabbisogno, sia eventuali supplenze di personale di ruolo assente per a vario titolo.

Questo al fine di garantire il mantenimento dei LEA nonché la corretta ed efficiente erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dell’utenza.

I candidati che intendono partecipare alle suddette procedure, potranno farlo attraverso la registrazione on line del portale dell’ASP di Trapani – “Selezione e Concorsi”.

Le procedure sono aperte oltre che ai candidati in possesso di specializzazione nella disciplina a selezione, anche ai candidati che al momento della domanda risultano regolarmente iscritti all’ultimo anno di specializzazione.

“Ciò consentirà a chi non è ancora specializzato, ma lo sarà a breve, di non perdere la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale, e, all’Asp di Trapani, di dotarsi anche di una graduatoria di specializzandi cui attingere in caso di esaurimento degli specialisti e previo conseguimento della specializzazione”, ha sottolineato il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani.