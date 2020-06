Arrestati dai Carabinieri 3 pregiudicati a Trapani

I CARABINIERI HANNO ARRESTATO TRE PERSONE DI CUI UNO SU PROVVEDIMENTO EMESSO DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA A TRAPANI

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto 3 persone, responsabili di reati a vario titolo, due in flagranza di reato e uno in esecuzione di un provvedimento restrittivo in carcere, emessi dalla locale A.G.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, Giuseppe Lombardo, trapanese, cl.93. il predetto, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico), si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, venendo successivamente sorpreso dai militari operanti mentre tentava di rientrare all’interno del domicilio dall’ingresso posteriore. La competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri.

Nello stesso giorno, i Carabinieri della Stazione di Trapani – Borgo Annunziata – in conclusione di una attività di indagine, hanno tratto in arresto Ignazio Angileri, marsalese, cl. 82, già gravato da precedenti di polizia, poiché destinatario dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Marsala, in ordine ai reati di resistenza, minaccia ad un Pubblico Ufficiale e inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno. Nell’occorso, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di evasione, poiché, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo, se ne era allontanato arbitrariamente, venendo rintracciato poco dopo dai militari operanti.

L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.

Ancora i Carabinieri della su citata Stazione, in data odierna, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati connessi al commercio di sostanze stupefacenti sul territorio trapanese, hanno tratto in arresto Giuseppe Scimemi, trapanese, cl. 90, gravato da precedenti di polizia. All’interno dell’abitazione dell’uomo, già da qualche tempo tenuto sotto osservazione, i miliari dell’Arma hanno rinvenuto circa 4,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 18 dosi pronte per essere immesse nel mercato, e la somma contante di euro 180,00 da ritenersi provento dell’attività illecita. Il tutto sottoposto a sequestro. Giuseppe Scimemi, per tanto, è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.