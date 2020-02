Amare Marsala, un appello a mobilitarsi per la propria cittá

Il panorama politico di Marsala appare sempre piú incerto ed instabile alla vigilia delle elezioni amministrative di maggio.

Mancano poco piú di 90 giorno al voto e in cittá regna il caos. La stragrande maggioranza dei cittadini resta ai margini della sfera politica, invocando un grande sindaco, una giunta di esperti ed un consiglio comunale lungimirante. Solo utopia, qui si recita il copione di sempre, un paio di candidati a primo cittadino che spuntano all’ultimo momento. E, al cittadino non resterá solo che scegliere il meno peggio. Perché, cosa assai strana, in questa cittá il peggio va sempre piú di moda

Non tutti sono d’accordo, tanta gente dice no, ma non si organizza in tempo, resta impassibile a guardare e pregusta la diserzione dei seggi. Sarà pure un modo per protestare, ma il peggiore. Il mancato esercizio del diritto di voto e l’anticamera dell’oligarchia, un regime politico-amministrativo nelle mani di una minoranza, per lo più operante a proprio vantaggio e contro gli interessi della maggioranza.

Nonostante ciò, molti cittadini si interrogano sul futuro Marsala, ma sono in pochi a mettere ”nero su bianco”. La nostra testata é aperta, come sempre, ad ospitare le vostre lettere. Per la rubrica “Riceviamo & Pubblichiamo” vi lasciamo all’appello di Vito Reina

“AMARE MARSALA. Ogni cittadino dovrebbe amare la propria città, cominciando dall’amministrazione comunale. Marsala e’ conosciuta anche per Giuseppe Garibaldi, ma questa è una storia che è venuta fuori da sola. Marsala è una città d’arte, di mare, di vento, di vendemmia, di archeologia e deve assolutamente essere difesa e valorizzata da coloro che la abitano, la vivono e l’amministrano.

La realtà dei Beni Culturali, rappresenta la testimonianza di una lunga storia e di una fertile e straordinaria creatività costante nei secoli che hanno prodotto un patrimonio storico-artistico molto importante. I Beni Culturali rappresentano una ricchezza anche in termini economici, forse l’unica di cui la Citta’ di Marsala disponga in abbondanza.

Il turismo è una voce importante della nostra economia, anzi, costituisce la principale industria della Citta’ ed è proprio nel Patrimonio Culturale, oltre che nella naturale bellezza ed attrattiva ambientale, che devono stare i presupposti del suo successo. La trascuratezza di tale Patrimonio, che è caratteristico di Marsala, ha lasciato inesplorate tante potenzialità indebolendo la forza di richiamo che essa ha.

Beni naturali e Culturali, e le condizioni generali di essi fanno di Marsala un paese straordinariamente orientato al turismo ed ai Servizi Culturali e per far divenire ciò una delle forze trainanti dell’economia. occorre avviare una politica innovativa, un progetto che valorizzi le risorse e assicuri una corretta utilizzazione, garantendo la compatibilità tra Conservazione e Godimento, determinando un ripensamento dell’utilizzo del Territorio ed un adeguamento dei servizi.

Il Patrimonio Storico e Artistico della Citta’ di Marsala è un immenso campo fertile, richiedente una cultura specifica per non aridire e per dare frutti di crescita e di sviluppo. Solamente la coltivazione di tali risorse può mettere in moto ed assicurare solide fondamenta ad un nuovo modello di sviluppo nell’epoca della globalizzazione dei mercati.

Al turista che si trova a passare tra le strade di Marsala l’abitante di Marsala e prima di lui il vigile urbano sotto la guida attenta dell’amministrazione e di chi la rappresenta, si deve mostrare come colui che la ama, la difende e ne sa apprezzare anche le piccole cose. Il cittadino ed il vigile urbano deve indirizzare e consigliare il visitatore nei vari luoghi meritevoli di essere visitati e farne apprezzare le bellezze, fatte di luoghi come i siti archeologici, le spiaggie cittadine purtroppo non curate, come per esempio quella della Salinella, il museo degli arazzi ed altri luoghi dove avvenimenti conosciuti o meno conosciuti ne hanno caratterizzato la storia e le nostre radici. Colui e coloro che amano la propria città, vorrebbero vederla sempre più viva, ricca di energia positiva, di creatività, di cultura, di lavoro, in una sola parola di un grande flusso di idee che la proiettano verso il futuro.

Curiamo le nostre spiagge cittadine e dimostrando amore per la nostra città, ne riceveremo tanti benefici che in una sola parola si traducono in turismo e benefici per l’economia. Concediamo nei giorni di Sabato e Domenica le nostre piazze alle cantine che oltre a promuovere anche con la collaborazione di studenti del commerciale turistico i nostri vini, nel contempo daranno vitalita’ alla citta’ promuovendo il territorio.

Anche queste azioni a costo zero possono migliorare certamente la nostra Marsala. Il nuovo Sindaco, dovrà amare la sua città e farsi amare dai suoi cittadini, che ameranno la loro città.

Vito Reina”