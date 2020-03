Agricoltura in ginocchio in Sicilia, l’UDC invoca aiuti dal Governo Conte

SICILIA, L’ON. LO CURTO (UDC): “L’AGRICOLTURA VIVE UNA CRISI ECONOMICA BEN PIU’ FORTE DI QUELLA DETERMINATA DAL COVID19, IL GOVERNO CONTE DIA LA STESSA ATTENZIONE DEL CORONAVIRUS AI CAMBIAMENTI CLIMATICI”

​“Non è solo l’emergenza coronavirus, che il governo regionale sta pure affrontando con scrupolo ed estrema attenzione, a determinare grande preoccupazione per i siciliani. L’economia dell’Isola, già fortemente compromessa, sta subendo un’ulteriore e profonda crisi in un comparto essenziale come quello agricolo penalizzato, penalizzato dalla straordinaria siccità che quest’anno sta facendo tantissimi danni sia in termini economici che occupazionali. Chiedo al governo Conte la stessa attenzione per la crisi agricola che sta mostrando per combattere contro il Covid19″.

“I cambiamenti climatici – sostiene l’on. Lo Curto – provocano crisi e vittime più di quelle determinate dal virus. E se apprezzo le misure straordinarie varate dal governo per le imprese e le famiglie delle regioni del Nord fortemente colpite dal virus, altrettanto attenzione chiedo per la Sicilia. La nostra terra sta pagando un prezzo troppo alto in termini di produzione agricola, per effetto anche di un mercato drogato da merci che arrivano nella nostra regione senza controlli alimentari ed a prezzi stracciati. Non voglio essere annoverata tra coloro che criticano il governo Conte sulla gestione dell’emergenza coronavirus – afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana -, poiché riteniamo che questo sia il momento dell’unità nazionale e della responsabilità, tuttavia chiedo con forza al governo Musumeci di aprire una trattativa con il governo Conte perché non sia dimenticata la Sicilia che in questo momento vive un dramma assoluto che sta uccidendo le colture e le piccole e medie imprese agricole e agroalimentari”.

Sul tema era intervenuto anche il deputato Udc Vincenzo Figuccia il quale, con una mozione firmata da tutti i deputati Udc, chiede “l’istituzione di una commissione parlamentare speciale per affrontare un tema fondamentale che è quello della tracciabilità e della sicurezza dei prodotti agroalimentari che – prosegue Figuccia – arrivano in Sicilia da aree con precarie misure in ordine al controllo ed alla certificazione imponendosi in modo assolutamente sleale rispetto ai nostri prodotti che hanno costi di produzione certamente più elevati e controlli sanitari assai stringenti”.

“Se questo è il momento dell’unita nazionale – riprende la capogruppo Eleonora Lo Curto – è giusto che ci si senta italiani nel condividere l’emergenza Covid19, peraltro importata da un focolaio sviluppatosi nel settentrione, ma non posso non chiedere al governo Conte di trattarci da italiani nel varare misure eccezionali e stanziare risorse straordinarie, come fatto già per il Nord, per fronteggiare l’emergenza siccità che piega l’agricoltura e l’agroalimentare nel Sud”.

