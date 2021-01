Aeroporto di Trapani Birgi, da marzo nuovi voli per con la compagnia Lumiwings

All’aeroporto di Trapani Birgi sono in arrivo i nuovi collegamenti della Lumiwings: con Forlì da marzo e da giugno con Santorini, Rodi e Heraklion. Modifiche a parte il numero dei voli attivi, da e per il Vincenzo Florio, sale a 13 allo stato attuale.

Sono stati definiti gli accordi che porteranno una nuova compagnia aerea all’aeroporto di Trapani Birgi. Si tratta di Lumiwings, che collegherà il Vincenzo Florio a Forlì, dal 28 marzo, e dalla prima settimana di giugno Santorini, Rodi e Heraklion (Creta), in Grecia. Ci sarà anche la possibilità grazie a Lumiwings di raggiungere da Trapani la Polonia (con le città di Katowice e Lodz) e la Romania (aeroporto di Arad) con un volo in connessione da Forlì. Le tariffe saranno pubblicate sul sito nei prossimi giorni, insieme ad ulteriori dettagli su costi, frequenze e flotta. www.lumiwings.com

La Compagnia Aerea greca é nata nel 2015, la quale ha operato con due B737/300. Le operazioni sono state solamente ACMI per altri vettori come Ernest e Air Italy. Mai voli di linea. Ora la svolta per i voli di linea.Un compito non da poco e un obiettivo non da poco con 13 destinazioni, tante sono le città che compaiono sul loro sito. Un variegato bouquet preparato per Forli dalla Lumiwings in vista dell’estate: Palermo, Katowice, Cefalonia, Santorini, Napoli, Trapani, Arad, Cracovia, Praga, Rodi, Heraklion, Corfu e Odessa. La Lumiwings vuole basare a Forlì tre Boeing 737/300 e ha già preso in concessione due magazzini per supportare la flotta che sarà basata.

Nonostante la paura per il contagio da Covid-19 continua la mobilità aerea civile, prosegue l’attività dell’aeroporto di Trapani Birgi e delle compagnie che vi operano.

Il Vincenzo Florio, è rimasto l’unico collegamento siciliano con Trieste, raggiungibile solo attraverso i voli, in continuità territoriale, assegnati a Tayaranjet. Il vettore di Sofia, inoltre, dalla data di inizio delle attività, il 18 dicembre scorso, è l’unico a non aver operato cancellazioni o riduzioni previste dal bando che prevede anche le tratte per Ancona e Perugia anche se per l’ultima settimana di gennaio ridurrà l’operativo al 50%.

Ad essere collegate a Birgi sono anche Parma, Napoli e Brindisi, in continuità territoriale con la compagnia aerea Albastar che garantisce anche i collegamenti con Roma e, di nuovo dal 5 marzo, con Milano Malpensa. Sospeso fino ad aprile il Cuneo. Da Trapani si continua a volare verso Torino con Blue Air. Il Bologna con Ryanair è sospeso per tutto febbraio. Permane il Pantelleria con DAT. Per tutti i passeggeri Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, offre il parcheggio di fronte al terminal a soli 3,5 euro al giorno e mezz’ora gratuita per gli accompagnatori.