Aeroporto di Trapani avanti a rilento, intanto Ryanair ha programmato un nuovo per Palermo

Attualmente dal Trapani Birgi sono operativi i voli con Alitalia il Trapani/Roma con frequenza giornaliera, sempre con Alitalia, il Trapani/Milano con frequenza giornaliera; con DAT, in seno alla Continuità territoriale, il Trapani/Pantelleria con due voli al giorno, e frequenza giornaliera. E, ancora con HelloFly il Trapani/Napoli il venerdì e il lunedì. Infine Blue Air opererà il Trapani/Torino a far data dal 17 giugno 2020. Di più non si é ottenuto.

Si è aperto uno spiraglio per la Summer 2020 ma Ryanair non ama le chiacchiere, vuole i fatti. In poche parole gli impegni economici vanno onorati e, sulla futura scelta di destinare almeno 2 aerei sullo scalo di Trapani Birgi influirà sicuramente il saldo delle spettanze non pagate da alcuni comuni del vecchio piano di coomarketing. Agli irlandesi non importa chi, quale ente non ha pagato, ma che l’aeroporto, ovvero l’Aigest, si faccia carico del debito. E’ una questione di serietà, di credibilità… necessaria a dimostrare l’affidabilità del partner, alias dell’aeroporto.

Ancora non si parla di destinazioni, il progetto di sviluppo è da definirsi, ma un punto molto importante è che è stata posta sul tavolo la possibile riapertura di Birgi come base operativa per il ricovero di aeromobili Ryanair. Un’altra grande opportunità che questo territorio ha miseramente sciupato facendo il “furbetto”, non pagando i propri debiti.