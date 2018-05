Visione illegale di “Sky” è “Premium” , 18 persone denunciate alla Procura della Repubblica

Nel medesimo servizio coordinato, protrattosi per tutto il fine settimana sui territori di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, i militari dell’Arma hanno effettuato numerosi controlli ad esercizi commerciali. Nello specifico, i Carabinieri hanno riscontrato che in numerosi locali venivano trasmessi vari eventi calcistici di serie A utilizzando illegalmente un contratto di abbonamento sky o mediaset premium per uso esclusivamente privato o familiare.

Tra i denunciati alcuni non avevano neanche un abbonamento. Il fenomeno del “card sharing” consiste nella ricezione del segnale dell’evento tramite i cosiddetti “dreambox” ossia un normale decoder, opportunamente codificato e collegato in rete che aggancia, tramite un indirizzo IP, un server che lancia il segnale in modo altrettanto fraudolento. Per i 18 soggetti che hanno violato le norme sui diritti d’autore è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Marsala, per truffa.