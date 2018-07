Trapani, ancora piromani in azione: a fuoco una utilitaria

Auto avvolta dalle fiamme e completamente distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti pochi minuti fa, ore 21.30 circa, in via Erice a Trapani per domare le fiamme.

L’incendio improvviso è avvenuto intorno alle 21.20, a pochi metri di distanza dalle case.

I vigili del fuoco di Trapani, stanno in questo momento mettendo in sicurezza la zona, costretti ad agire in tutta velocità, per evitare che le fiamme coinvolgano i mezzi vicini.

Lo spavento per i residenti è stato tanto: oltre al forte odore di bruciato, una serie di scoppi, forse quelli delle gomme.

La dinamica sarà al vaglio dei pompieri, che, terminate le operazioni di spegnimento dovranno comprendere se a scatenare le fiamme sia stato un corto circuito del motore dell’auto o se un intervento esterno, magari un piromane come già accaduto svariate volte nel nostro territorio sia il colpevole.

FONTE: TVIO.IT