Terremoto nella notte, epicentro a Tre Fontane di Campobello

La terra é ritornata a tremare nella Valle del Belice, zona tristemente nota per il sisma del 1968 che la rase a suolo portando morte, angoscia e disperazione. Un terremoto di lieve entità, pe fortuna, é stato rilevato dai sismografi della Sala Sismica INGV di Roma. Il sisma di magnitudo ML 2.6 è avvenuto a 8 km a sud dal centro didi Campobello di Mazara (TP), precisamente in località Tre Fontane nei pressi dello svincolo della strada provinciale che conduce a Torretta Granitola. Il terremoto, localizzato a circa 9 chilometri sotto il suolo, si é verificato oggi alle ore 00:50:21 (ora italiana), alle coordinate geografiche (lat, 37.57, long 12.72). La scossa non avrebbe procurato danni a persone è a cos, ma solo tanta paura nella popolazione della borgata marinata e nei centri viciniori. Seppure di bassa entità, 2,6 gradi, la scossa é stata avvertita pure a Castelvetrano, Partanna, Mazara e Marsala, soprattutto negli edifici a piú elevazioni.

