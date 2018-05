Stasera, al Teatro Sollima (ore 21) va di scena “Inchiesta sulla spedizione dei mille”

L'”Inchiesta sulla spedizione dei mille”, dell’Associazione “Arco” viene porta in scena questa sera alle ore 21:00, al Teatro Sollima di Marsala. Lo spettacolo scritto dagli stessi interpreti, Enrico Russo e Giacomo Frazzitta racconta in chiave ironica la storia del giovane Ippolito Nievo che svelerà i retroscena della spedizione in un serrato dibattito con la sua coscienza.

Una inchiesta vera, per raccontare, la sera prima dell’anniversario dello sbarco dei mille, tutti i retroscena di un pezzo di storia importante per la nostra Italia . Protagonista storico l’intendente di finanza della spedizione , Ippolito Nievo e l’intrigo internazionale dietro la sua tragica scomparsa.

Un progetto culturale voluto dall’amministrazione comunale che ha coinvolto le scuole superiori, che la mattina del 10 maggio parteciperanno in Teatro alla rappresentazione, ponendo direttamente domande a Nievo (interpretato da Giacomo Frazzitta) e alla Sua coscienza (interpretata da Enrico Russo) .