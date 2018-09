Sequestrata una rete da pesca nei pressi della spiaggia a Marsala

Continuano, in questa fase finale della stagione estiva, i controlli lungo il litorale di Marsala, che vedono impegnati costantemente via mare e via terra gli uomini in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, sotto il Comando del Tenente di Vascello Nicola PONTILLO.

Nelle prime ore del mattino del 05 settembre 2018, intervenuta su segnalazione telefonica da parte di un bagnante – che si era accorto dell’attrezzo da pesca in zona vietata – una pattuglia a bordo del battello in dotazione alla Guardia Costiera di Marsala ha rinvenuto e sequestrato circa 400 metri di rete da posta, calata nella fascia di mare riservata alla balneazione del litorale a sud di Marsala, nelle specchio acqueo antistante le strutture balneari.

La Guardia Costiera ribadisce che nella stagione estiva la fascia di mare entro i 300 m dalla costa – riservata dai bagnanti – è interdetta a qualsiasi attività di pesca sportiva e/o professionale, nonché di navigazione con qualsiasi unità da diporto.

Le “Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Marsala”, contenute nell’Ordinanza N. 15/2017, sono a garanzia della corretta fruizione del mare e dello svolgimento in sicurezza delle attività ludiche e ricreative ad esso collegate, nel rispetto assoluto dell’ambiente marino e costiero.