Marsala, la Guardia Costiera ha sequestro 600 metri di rete davanti ad un lido

Una pattuglia a bordo del battello in dotazione, la scorsa sera intervenuta su segnalazione telefonica, ha rinvenuto e sequestrato 600 metri di rete da posta, calata nella fascia di mare riservata alla balneazione del litorale a sud di Marsala.

Continuano i controlli lungo il litorale di Marsala che vedono impegnati costantemente via mare e via terra gli uomini in servizio presso il locale Ufficio Circondariale Marittimo, sotto il Comando Tenente di Vascello CP Nicola Pontillo, da pochi giorni alla guida della Guardia Costiera di Marsala .

Una pattuglia a bordo del battello in dotazione, la scorsa sera intervenuta su segnalazione telefonica, ha rinvenuto e sequestrato 600 metri di rete da posta, calata nella fascia di mare riservata alla balneazione del litorale a sud di Marsala.

Si rammenta che nella stagione estiva la fascia di mare entro i 300 m dalla costa – riservata dai bagnanti – è interdetta a qualsiasi attività di pesca sportiva e/o professionale, nonché di navigazione con qualsiasi unità da diporto. L’applicazione delle “Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Marsala”, contenute nell’Ordinanza N. 15/2017 è a garanzia della corretta fruizione del mare ed uno svolgimento in sicurezza delle attività ludiche e ricreative ad esso collegate, nel rispetto assoluto dell’ambiente marino e costiero.

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI!