Marsala celebra la sua patrona a 500 anni dal ritrovamento della Madonna della Cava

Il prossimo 19 gennaio 2018 ricorre il 500esimo anniversario del ritrovamento del simulacro di Maria Santissima della Cava, Patrona principale, con atto notarile, della Città di Marsala. In occasione di tale evento religioso è stato elaborato un programma di celebrazioni che prenderà il via il 7 gennaio e si concluderà il 19 gennaio del 2019. Le diverse iniziative che caratterizzeranno quello che sarà anche un “Anno Giubilare Straordinario” saranno presentate nel corso di un’apposita conferenza stampa che si terrà giovedì, 4 gennaio 2018, con inizio alle ore 10,30, nel Santuario di Maria Santissima della Cava in via XIX Luglio. Vi prenderanno parte il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, il Sindaco della Città di Marsala, Alberto DI Girolamo, il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, Padre Giuseppe Ponte, vicario Foraneo e Don Giacomo Putaggio, rettore del Santuario

