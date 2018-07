International Fire Dancing Festival, da martedì la settimana del Teatro del Fuoco

Una settimana di eventi travolgenti ed emozionanti per infondere passione e scatenare l’immaginazione dei turisti di Palermo Città Capitale della Cultura 2018 e di Gibellina. Da martedì 31 luglio si accende la magia del Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival, evento per cui vale la pena fare un viaggio. Ogni giorno nuove sorprese con luci e fiamme in sincronia. Dal concerto live “Agricantus&Focu”, di martedì 31 luglio che mescola i movimenti sinuosi dei danzatori del Teatro del Fuoco sotto il cielo stellato dello Spasimo al viaggio nel tempo e nella fantasia con lo show “Future” a Villa Filippina mercoledì 1 e giovedì 2 agosto alle 21.30. Il racconto rivolto al futuro positivo illuminato dal colore della luce, la potenza del fuoco e le voluttuose e prodigiose evoluzioni dei danzatori internazionali di fuoco va al di là di ogni immaginazione e adatto a tutte le età, il cui ricavato è destinato alla beneficenza per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’A.R.N.A.S. Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo.

Si va alla scoperta di miti e leggende seguendo la simbologia del fuoco magico tra sacro e profano con gli storytelling tour “I Misteri del Fuoco” venerdì 3 e sabato 4 agosto alle 18.00 partendo da piazza Vigliena. Accompagnati da aneddoti e storie mai raccontati sui personaggi e le tradizioni di Palermo si visitano i vicoli e le strade misteriose con sorprese scintillanti. Prenotazioni obbligatorie su https://www.teatrodelfuoco.com/tdf/prenotazione-tour-tdf/.

Rigenerazione a 50 anni dal terremoto del Belice è il simbolo di “Future”, lo show in scena a Gibellina al Baglio di Stefano il 5 agosto alle 21.30. Lo spettacolo, inserito nel programma del Festival delle Orestiadi, per guardare un futuro di nuovi progetti e prospettive.

I biglietti, a partire da 15 euro, possono essere acquistati tramite www.circuitoboxofficesicilia.it ewww.fodazioneorestiadi.it e rispettive rivendite autorizzate. I giorni degli spettacoli presso le biglietterie con i posti ancora disponibili. Per gli show del Teatro del Fuoco a Palermo sono disponibili bus gratuiti, offerti dall’Amat, con partenza da piazza Europa due ore prima dell’appuntamento. Per lo show di Gibellina Labisi Eventi offre un servizio di transfert da Palermo al costo di 15 euro. Info, acquisti e prenotazioni su www.labisiweb.com.