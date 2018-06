Due arresti ed una segnalazione all’A.G. per evasione ed inosservanza obblighi giudiziari

Nel corso dei controlli che hanno interessato 100 soggetti sono stati eseguiti a Trapani due arresti ed una denuncia a piede libero. I Carabinieri del Norm di Trapani, diretti dal Tenente Roberto Lunardo, hanno focalizzato l’attenzione sul rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria ai soggetti sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione.

Sono stati arrestati per evasione dagli arresti domiciliari Felice Beninati e Francesco Danese: entrambi, durante i controlli da parte degli uomini dell’Arma, sono stati trovati fuori dalle loro abitazioni, senza alcuna valida giustificazione, in cui dovevano scontare le rispettive pene detentive.

Durante un altro controllo sempre i militari del Nucleo Radiomobile hanno deferito all’A.G., per inosservanza degli obblighi imposti dalla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, S. G., in quanto al controllo non veniva trovato in casa.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’A.G., che ha imposto misure più afflittive ad entrambi i soggetti con l’uso del braccialetto elettronico e la rimozione di tutti i permessi di cui beneficiavano fino a questo momento.

Continuano incessanti i controlli dei Carabinieri di Trapani per verificare il rispetto delle Ordinanze dell’A.G., imposte ai soggetti che beneficiano di misure alternative alla detenzione in carcere