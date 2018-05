Controlli dei Carabinieri: un arresto per evasione e due denunce a Castelvetrano

Nella frazione marina di Marinella di Selinunte i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto, per evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale, Giuseppe Ciaramitaro, 30enne castelvetranese già noto alle forze dell’ordine: lo stesso, sottoposto alla misura cautelare con “braccialetto elettronico”, veniva colto in due circostanze presso altro civico della via Aristotele, così violando le prescrizioni impostegli dalla misura cui è sottoposto.

Sempre a Castelvetrano venivano deferiti in stato di libertà:

– per porto abusivo di armi S.N., 29enne originario del Gambia e domiciliato a Campobello di Mazara, incensurato, poiché trovato in possesso di un coltello di genere vietato, sottoposto a sequestro;

– per furto aggravato R.G., 44enne di Santa Ninfa, perché risultava usufruire arbitrariamente di energia elettrica presso il suo ovile, insistente in quella c/da Rampinzeri, tramite allaccio diretto alla rete elettrica pubblica.