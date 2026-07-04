Volontariato, a Marsala un’estate di solidarietà: Sappusi tra mare e divertimento

Un’estate di solidarietà a “Sappusilandia”, la colonia del quartiere che scandisce le giornate tra mattinate al mare e pomeriggi creativi

L’estate a Marsala si tinge di solidarietà e impegno civile, grazie al lavoro instancabile dei volontari del centro sociale di Sappusi e del Baluardo Velasco. In queste intensissime settimane estive, le iniziative si moltiplicano, offrendo ai più giovani momenti di svago e crescita, ma anche spazi di riflessione e partecipazione per tutta la comunità. I bambini sono i veri protagonisti della colonia di quartiere, ribattezzata con affetto Sappusilandia, che scandisce le giornate tra mattinate al mare e pomeriggi creativi. Pitturazione di murales e laboratori di arti grafiche stanno riempiendo di colore e significato gli spazi del centro, dimostrando come l’arte possa diventare un potente strumento di aggregazione e riappropriazione del territorio.

Dietro a questo fiorire di attività, però, c’è un motore invisibile ma potentissimo: la generosità dei volontari. Fulvia Giacalone, Giampiero de Vita, Pietro La Rosa, Alessandro Lombardo, Graziana Gerardi, Salvatore Lupo, Giorgio Bua, Enzo Zerilli, Salvatore Inguì, Anna Maria Alagna, Federica Ferro, Loredana Marino, Margherita Barraco e Giusi Caradonna rappresentano quel piccolo esercito di persone comuni che con il loro impegno straordinario rendono possibile tutto questo. Sono loro che, giorno dopo giorno, dedicano tempo, energia e passione per costruire un pezzettino di mondo migliore, senza chiedere nulla in cambio.

L’impegno dei volontari, però, non si ferma ai confini cittadini. Un gruppo di dieci bambini ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile, partecipando a una colonia estiva sulle montagne svizzere, nel Canton Ticino, dal 22 giugno al 3 luglio. Un’esperienza che ha permesso loro di confrontarsi con una realtà diversa, creando legami e ricordi che porteranno con sé per sempre. Nel frattempo, proprio a Marsala, l’Officina di Pinocchio ha portato a termine con successo il lavoro di manutenzione e restauro della panchina dedicata a Giulio Regeni. Il 3 luglio, la panchina è stata nuovamente posizionata davanti alla chiesa di San Giovanni, diventando un luogo fisico di memoria e impegno per la verità e la giustizia, valori che stanno particolarmente a cuore a chi opera nel sociale.

La musica e la cultura sono altri due pilastri di questa estate marsalese. La Libera Orchestra Popolare si è esibita a Palermo il 3 luglio, dopo aver già infuocato il pubblico di Marsala il 20 giugno, portando in giro per la Sicilia le sue note di impegno e tradizione. Al Baluardo Velasco, invece, continua la proiezione settimanale di film ad ingresso gratuito, un’iniziativa che conferma come la cultura debba essere un bene accessibile a tutti. E questa è solo la punta dell’iceberg, perché la settimana prossima si riprenderanno le escursioni in canoa nello Stagnone e le passeggiate a cavallo presso il maneggio di Villa Genna, sempre insieme ai bambini di Sappusi. E dal 13 al 15 luglio, l’attesa è tutta per la seconda edizione del “Festival contro le ingiustizie e per i diritti”, dedicato a Tancredi Tarantino, che promette di trasformare Marsala in un palcoscenico di dibattito e sensibilizzazione.

La gratuità di tutte le attività proposte, dal centro Sappusi al Baluardo Velasco, è il segno tangibile di una solidarietà che non conosce pause né vacanze. Perché la solidarietà, come ci insegnano questi volontari, non è un optional, ma una scelta di vita che si rinnova ogni giorno, specialmente nei mesi estivi, quando i bisogni della comunità non vanno in ferie.

Alberto Di Paola

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