Vivace seduta di Consiglio Comunale ieri sera a marsala

acquacoltura allo Stagnone sperando che questo non rovini la nostra meravigliosa laguna.

Il consigliere Michele Gandolfo chiede che il consiglio comunale venga rassicurato sull’impianto di acqua coltura che potrebbe rovinare il sistema eco-biologico di questa zona di riserva. Chiede che gli atti vengano inviati dall’Amministrazione al Commissione Territorio e ambiente di Palazzo VII Aprile per una attenta disamina.

Il consigliere Calogero Ferreri lamenta che il Comune non controlla le ditte che effettuano lavori

nelle sedi stradali per conto di Enel, Telecom, ecc. Chiede che venga destinato un geometra al controllo di questi lavori e al successivo ripristino, nella dovuta maniera, del manto stradale. La consigliera Ginetta Ingrassia lamenta molte criticità sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

Chiede di sapere quale sia stato il ruolo dell’Amministrazione e della politica nella predisposizione del bando. Lamenta la mancata presenza di adeguate isole ecologiche. Chiede di sapere se l’Amministrazione ha inserito le indicazioni formulate dal Consiglio comunale. Critica la scelta dei mastelli e del loro consistente numero e comunica che gli ingombranti attualmente non possono essere più conferiti poiché il luogo di stoccaggio è saturo.

La consigliera Rosanna Genna fa presente che il sistema di raccolta differenziata deve essere modificato per renderlo efficace. Lamenta che i lavori che si stanno effettuando in via Mazara Vecchia non sono adeguatamente segnalati e che spesso causano ingorghi. Chiede controlli più accurati e un monitoraggio delle buche presenti sulle strade marsalesi, prendendo gli opportuni provvedimenti.

Il consigliere Giuseppe Milazzo fa presente che la città non gradisce questo nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e che tutti i consiglieri sono subissati di telefonate di lamentela. Avrebbe auspicato che la differenziata con il sistema porta a porta venisse confermato nella periferia mentre in centro si sarebbe dovuto cambiare sistema. Sottolinea che il problema dell’Rsu che si paga ha creato allarmismo nella popolazione che adesso butta per strada questa tipologia rifiuto. Chiede urgenti provvedimenti per ovviare alla delicata situazione. Parla di città in subbuglio per la questione “mastelli”.

Il consigliere Giovanni Sinacori comunica che protocollerà una richiesta per avere dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto una relazione scritta che motivi le cause dei tanti disservizi che sta arrecando alla città. Formalizza la richiesta come gruppo.

Il Presidente Sturiano sottolinea che le discariche abusive aumentano in maniera consistente e spesso in luoghi di notevole valenza ambientale (Stagnone). E ciò forse a causa della tariffazione

puntuale. Bisogna trovare una soluzione per ovviare al problema.

Il consigliere Calogero Ferreri fa presente che il sistema applicato a Marsala è stato avviato anche in altri Comuni. Chiede che vengano realizzate le isole ecologiche per dar modo a chi non può utilizzare i mastelli di smaltire i rifiuti in maniera corretta. Auspica che il piano di raccolta venga portato a regime.