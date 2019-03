Violenza sessuale e atti persecutori, in carcere per fine pena un trapanese

Per violenza sessuale e atti persecutori i Carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata, diretti dal Luogotenente Francesco Perrotta, hanno tratto in arresto un uomo. Nella mattinata di venerdì 22 marzo u.s., i Carabinieri, procedevano all’arresto di V. M. , trapanese, cl.54, con precedenti di polizia, che dovrà espiare un fine pena.

In particolare l’Autorità Giudiziaria emetteva a carico del soggetto un ordine di carcerazione per i reati di violenza sessuale e atti persecutori per cui dovrà scontare la pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.