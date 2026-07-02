Vino, l’on. Safina chiede più fondi per distillazione di crisi

Il deputato trapanese del Pd propone tre fasce di sostegno per tutelare qualità dei vini isolano e la “sopravvivenza” dei viticoltori siciliani

La crisi del comparto vitivinicolo siciliano approda in aula e accende il dibattito politico sulle strategie di salvataggio. Il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina ha preso posizione in merito alle proposte avanzate da Coldiretti Sicilia, definendo necessario un intervento più corposo e mirato da parte del Governo regionale per affrontare le difficoltà del settore. Al centro della discussione, la richiesta di destinare almeno 18 milioni di euro alla distillazione di crisi, una misura che Safina giudica indispensabile ma che reputa ancora insufficiente per rispondere alle esigenze dell’intera filiera.

L’assemblea promossa da Coldiretti a Palermo ha rappresentato il palcoscenico ideale per tracciare un quadro delle criticità che attanagliano i viticoltori. Safina ha condiviso la necessità della distillazione di crisi come strumento per riequilibrare il mercato e preservare la qualità del vino, ma ha posto l’accento sulla necessità di una differenziazione degli aiuti economici. Il contributo di 60 centesimi a litro, proposto in via generale, non può essere uguale per tutti. I costi di produzione variano sensibilmente e il deputato trapanese ha ipotizzato tre fasce di sostegno distinte per salvaguardare l’intero sistema produttivo.

La proposta prevede un sostegno base per i vini da tavola, un livello intermedio per i vini IGT e un contributo più elevato per i vini DOC. Una scelta di equità che mira a tutelare tanto i piccoli viticoltori quanto le strutture più strutturate del territorio. Safina ha sottolineato come questa diversificazione sia essenziale per non appiattire il valore delle diverse denominazioni e per incentivare il mantenimento degli standard qualitativi che rendono celebre il vino siciliano nel mondo. Una visione che tiene conto delle diversità produttive e delle specificità di ogni singola realtà aziendale.

Oltre alla distillazione, il deputato ha aperto un altro fronte strategico per il futuro della filiera, quello relativo alle pratiche di zuccheraggio. Pur senza vietare l’utilizzo dello zucchero, Safina ha proposto di incentivare il ricorso al mosto concentrato, valorizzando una materia prima già disponibile sul territorio e oggi poco utilizzata. Questa scelta, secondo il parlamentare, potrebbe generare nuove opportunità di mercato e creare valore aggiunto lungo tutta la catena produttiva, offrendo prospettive economiche aggiuntive sia ai viticoltori che alle cantine. Un’occasione per ripensare le politiche di sostegno alle aziende che scelgono il mosto concentrato anche per la produzione di succhi di frutta.

Il contesto in cui si inseriscono queste richieste è quello di una vendemmia 2025 particolarmente complicata per il territorio trapanese. La peronospora e la cicalina verde hanno ridotto drasticamente le produzioni e compromesso la qualità delle uve, mettendo a dura prova la resilienza degli imprenditori agricoli. Nonostante le difficoltà, le cantine sociali sono riuscite a garantire ai soci prezzi importanti grazie ad anticipazioni bancarie, confidando in un mercato che però si è successivamente arrestato. Il calo dei consumi, l’inflazione e le tensioni internazionali hanno infatti bloccato le vendite, rendendo ancora più urgente l’intervento pubblico.

La richiesta di una distillazione di crisi, avanzata già nei mesi scorsi dalle stesse cantine, diventa quindi una priorità per scongiurare il collasso di un settore strategico per l’economia isolana. Safina ha concluso il suo intervento sollecitando la Regione a intervenire rapidamente con risorse adeguate e strumenti efficaci, capaci di sostenere le aziende in difficoltà e di garantire la sopravvivenza di un patrimonio enologico che rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Un appello che unisce la concretezza dei numeri alla visione politica di lungo periodo per il rilancio del comparto.

Alberto Di Paola

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