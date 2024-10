Verso Marsala 2025, il Movimento Popolare Arcobaleno si prepara per le Comunali

Il Movimento Popolare Arcobaleno, in vista delle prossime elezioni amministrative del 2025, ha avviato un serie di incontri per presentare gli aspiranti candidati alle comunali di Marsala

Oggi alle ore 18:00 presso il bar “La Chicara” di via Della Gioventù n.15 a Marsala il Presidente del Movimento Popolare Arcobaleno presenta Elisabetta Mazzeo, aspirante candidata. In vista delle Amministrative del prossimo anno la Mazzeo illustra la propria idea di Marsala città proiettata al futuro attraverso cosa si propone di fare una volta eletta. Il suo impegno è profuso a riqualificare la città, affinché tutti i marsalesi possano andarne nuovamente orgogliosi di quella piccola Parigi del meridione d’Italia che era oggetto d’invidia

Il Movimento Popolare Arcobaleno si prepara alle Elezioni Comunali riconsolidando il proprio ruolo di alternativa a partiti tradizionali che negli ultimi decenni hanno lasciato molto a desiderare. Il Movimento. foggiato da Sebastiano Grasso, già candidato a sindaco alle ultime amministrative a Marsala, nasce il 3 agosto 2019, con la Marcia dei Diritti, da cui ha preso vita l’Associazione Arcobaleno Marsala ODV, coinvolgendo 18 associazioni locali con circa 3.000 cittadini al seguito. Da questa esperienza è nato il Movimento Popolare Arcobaleno, che si propone come alternativa costruttiva all’attuale amministrazione comunale.

Il Movimento, guidato da Sebastiano Grasso, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini di Marsala sul degrado urbano e la carenza di servizi. La città, secondo Grasso, sta attraversando un periodo buio, caratterizzato da strade e aree verdi trascurate, opportunità turistiche non sfruttate e una gestione inadeguata del cimitero locale. Il Movimento denuncia anche lo sperpero di denaro pubblico in opere inadeguate, come la recente sistemazione del lungomare Capo Boeo.

Oltre alla critica, il Movimento Popolare Arcobaleno è attivo nel sociale. Ha creato uno sportello cerca lavoro via WhatsApp per aiutare le famiglie a inserirsi nel mondo del lavoro. Durante l’emergenza COVID-19, i suoi membri hanno distribuito generi di prima necessità, indumenti e giocattoli alle famiglie bisognose. Hanno anche contribuito alla riapertura della scuola di C.da Amabilina e mantenuto invariato il costo della mensa scolastica per l’anno 2022/23. Il Movimento ha partecipato alla raccolta di generi alimentari per le popolazioni colpite dalle alluvioni in Emilia Romagna e ha donato quattro defibrillatori, strumenti vitali per salvare vite umane. Continua inoltre a raccogliere e distribuire abbigliamento, giocattoli e libri per circa 30 famiglie ogni mese.

Con queste iniziative, il Movimento Popolare Arcobaleno si prepara a scuotere l’opinione pubblica in vista delle elezioni comunali del 2025, proponendosi come una valida alternativa per il futuro di Marsala.

Mi piace: Mi piace Caricamento...