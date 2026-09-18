Valentina Rodriguez referente Pari Opportunità Lega Trapani

L’avvocata Valentina Rodriguez è la nuova referente provinciale del Dipartimento Pari Opportunità della Lega per Trapani, nominata da Souad Sbai.

La Lega rafforza la sua presenza sul territorio trapanese. L’avvocata Valentina Rodriguez è stata nominata referente provinciale del Dipartimento Pari Opportunità del partito. La nomina è stata ufficializzata dalla responsabile nazionale del Dipartimento, l’onorevole Souad Sbai, con un annuncio diffuso da Roma in data 17 settembre 2026.

Un incarico che nasce all’interno di un percorso di consolidamento dell’attività del Dipartimento sul territorio. L’obiettivo dichiarato è promuovere iniziative e progetti dedicati alle pari opportunità, alla tutela dei diritti, all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione, portando questi temi anche a livello provinciale.

Il nuovo ruolo affidato a Valentina Rodriguez punta a rafforzare il dialogo con le realtà istituzionali, associative e professionali della provincia di Trapani. Il fine è favorire il confronto e costruire proposte concrete sui temi delle pari opportunità, con un’attenzione diretta alle esigenze del territorio.

“Rivolgo le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro all’avvocato Valentina Rodriguez per il nuovo incarico – dichiara l’onorevole Souad Sbai – un ruolo importante, che sono certa saprà svolgere con competenza, sensibilità e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la presenza e l’attività del Dipartimento sul territorio trapanese” .

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…