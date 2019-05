Va in escandescenza, minaccia e oltraggi i carabinieri: arrestato a Trapani

Un uomo in stato di alterazione psicofisica è stato arrestato a Trapani dopo aver minacciato, oltraggiato e non aver fornito i propri documenti ai carabinieri che erano intervenuti per riportarlo alla calma.

Nella tarda serata del 2 maggio c.a. a Erice Casa Santa, i militari della hanno tratto in arresto per Oltraggio e Minaccia a Pubblico Ufficiale e per Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, Vincenzo Via trapanese, cl.81, disoccupato, con precedenti di polizia.

Nello specifico, la pattuglia in servizio, su richiesta di privati cittadini, effettuava un intervento presso un’attività commerciale di tabacchi, sita in questa via Marconi, al cui interno il predetto,in forte stato di alterazione psicofisica, infastidiva e arrecava disturbo agli avventori.

Va in escandescenze Mentre i Carabinieri cercavano di riportare alla ragione lo scalmanato,questi inveiva contro di loro, oltraggiandoli, minacciandoli e rifiutandosi, inoltre, di fornire le proprie generalità.

Considerata la condotta particolarmente aggressiva e socialmente pericolosa del Via, ai Carabinieri non restava altro da fare che accompagnare l’uomo presso il Comando Compagnia Carabinieri di Trapani e, dopo le formalità di rito, dichiararlo in stato di arresto.

Il rito direttissimo, che si è svolto ieri, si è concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.