Tre scuole marsalesi hanno vinto il Progetto Lavoisie per produrre biometano dall’organico della differenziata

Tre scuole Marsalesi: ITT “Piersanti Mattarella” (Via San Giovanni Bosco n. 1), Istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani” (Via Trapani) e Scuola elementare “Giuseppe Verdi” (via Vedi) sono state Premiate nell’ambito del Progetto Lavoisier. I tre istituti hanno elaborato con la collaborazione della startup I NUOVI MILLE un piccolo impianto domestico per la biodigestione di tecnologia Israeliana. Ovvero un apparato che permette di trasformare la frazione dell’umido della raccolta differenziata in biometano. Il biogas una volta bruciato nel gruppo elettrogeno produce energia elettrica.

Il premio dell’idea si realizza nell’ambito del progetto nazionale “Sicilia Munnizza Free”, Concorso di idee e prototipi “La Scuola in Circolo: rifiUtili pronti all’uso”. L’idea progettuale nasce durante una serie di incontri tra l’Assessore Pierobon , l’On Lo Curto e l’enologo Ragusa Mario, socio fondatore della startup I NUOVI MILLE (energy revolution), sulle problematiche della mancanza in Sicilia di appositi impianti per trattare la frazione organica dei rifiuti .

Dagli incontri è emerso che la startup già era impegnata nella diffusione di piccoli impianti domestici per la biodigestione di tecnologia Israeliana. Il biodigestore si basa per l’appunto sul processo della biodigestione anaerobica, ovvero la fermentazione dei rifiuti solidi organici in assenza di ossigeno. Questo processo produce biogas (un mix composto per il 60-70 % da metano CH4 e da anidride carbonica CO2, per la restante parte fertilizzante liquido. Il biogas una volta bruciato nel gruppo elettrogeno produce energia elettrica.

Durante uno degli incontri si, su richiesta dei due politici, stabilisce di donare due biodigestori Homebiogas 2.0 per fare attività di formazione ed informazione, uno è stato montato presso la fattoria Danisinni a Palermo e uno è stato montato presso la scuola elementare Verdi di Marsala ed un terzo biodigestore è stato installato presso Istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani” di Marsala ( foto allegate ) .

Successivamente si sono svolti degli incontri con i Dirigenti delle scuole, D.ssa A. Coppola e Dr D. Pocorobba e i docenti delle tre scuole , alla presenza dell’ On. Lo Curto, quindi si sono avviate tutte le attività pianificate che hanno portato alla conclusione del progetto Lavoisier che per l’appunto è stato premiato nell’ambito del Concorso di idee e prototipi “La Scuola in Circolo: rifiUtili pronti all’uso”.

Ci rammarichiamo, e non ne conosciamo le ragioni , che alla premiazione sia intervenuta solo la cuola ITT “Piersanti Mattarella, l’ambizioso progetto era venuto alla luce con la collaborazione di tutte e tre le scuole marsalesi.

“Siamo comunque molto soddisfatti conclude l’amministratore della Startup i NUOVI MILLE , Gianfranco Maltese, intanto perché abbiamo sensibilizzato i futuri cittadini a scelte importanti per la salvaguardia dell’ambiente, scelte, che se attuate, permetteranno di attuare una radicale trasformazione dall’economia dei “rifiuti ” verso una virtuosa economia circolare, e poi anche perchè il progetto con le scuole aveva ottenuto il patrocinio dall’Assessore Regionale all’Energia Pierobon , dall’ordine dei Periti Industriali della provincia di Trapani e dalla Confederazione Italiana Agricoltori .

Siamo in attesa di concordare con Assessore Pierobon e l’On. Lo Curto un incontro a Marsala per inaugurare i biodigestori installati presso la scuola elementare Verdi e l’Istituto Tecnico agrario Abele Damiani e illustrare loro il lavoro svolto e i vantaggi ottenuti dalla tecnica della biodigestione casalinga come possibile soluzione al problema dei rifiuti .