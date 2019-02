Tre marsalesi domani sera debuttano a Sanremo Young

C’è attesa, a Marsala, per il debutto a Sanremo Young di tre giovani promesse del posto che cercano di affermarsi nel difficile campo della canzone. Domani sera, venerdì 15 febbraio, alle ore 21:15, in diretta su su Raiuno, calcheranno il palco tre cantanti marsalesi: Leonardo Pio Bono (meglio conosciuto come Leo Bono), Clara Palmeri e Marco Vinci. I tre cantanti hanno conquistato un posto nel Talent Show dopo le Audizioni tenutesi il 24 gennaio, la Commissione Artistica di “Sanremo Young”, composta da Antonella Clerici, Gianmarco Mazzi e il Maestro Diego Basso, ha scelto i 20

L’Amministrazione Comunale rivolge a Leo Bono, Clara Palmeri e Marco Vinci nell’augurare tanta m… (di quella parola che si spreca per i successi nel mondo dello spettacolo) invita i marsalesi a votare per i loro conterranei in modo da fare ottenere loro il passaggio alla fase successiva della selezione canora.

Dopo la prima serata infatti i giovani cantanti verranno ridotti da 20 a 10 con l’eliminazione di metà dei partecipanti. Quella del mondo della canzone è una strada difficile da percorrere tra la concorrenza spietata. Solo in pochi riescono a spuntarla, fra questi Ignazio Boschetto, già vincitore di un Sanremo, con il trio “Il Volo”. Gli stessi ragazzi quest’anno sono arrivati terzi alla più importante kermesse della canzone italiana appena conclusasi all’Ariston.