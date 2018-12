Trapani, incidente in via Fardella tra un’auto e una moto

Incidente pochi minuti fa nella centralissima via Fardella.

Il sinistro vede coinvolti una macchina e una moto, la prima che percorreva la via Fardella in direzione centro storico ha impattato con una moto che proveniva dalla via Matera.

Data la violenza dello scontro, la moto, con a bordo un ragazzino tra i 16 e i 17, è slittata sull’asfalto e ha percorso un paio di metri.

Sul lungo del sinistro si trovano ancora i due mezzi coinvolti, in attesa che le forze dell’ordine, intervenuti sul posto, provvedano ai rilievi del caso.

Sarebbe potuta finire peggio, diversi sono gli incidenti che si registrano in questo tratto.

Seguiranno aggiornamenti in ordine alla prognosi del giovane. Inevitabilmente per questo il traffico, in una zona centralissima della città e in un’orario di punta, è andato in tilt.

FONTE: TVIO.IT