Trapani, il Prefetto Ricciardi in visita ufficiale alla Questura

A pochi giorni dal suo insediamento, questa mattina, il Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi ha visitato la Questura. A riceverlo il Questore Claudio Sanfilippo ed i funzionari della Polizia di Stato in servizio negli uffici della provincia.

L’incontro, che si è tenuto in un clima di grande cordialità, è servito a rimarcare lo stretto ed imprescindibile rapporto di sinergica collaborazione tra la Prefettura e la Questura di Trapani.

Nel corso dell’incontro il Questore ha presentato l’attività svolta con impegno e senso del dovere dal personale della Polizia di Stato di Trapani insieme ad un quadro complessivo dei risultati conseguiti nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

Il Prefetto ha espresso parole di vicinanza e di vivo apprezzamento per l’operato della Polizia di Stato, soffermandosi sulle tematiche riguardanti il contrasto alla criminalità organizzata, la gestione dell’ordine pubblico ed il fenomeno migratorio, al centro del quotidiano lavoro svolto dai poliziotti nell’ambito della provincia.

In tal senso, il Dr. Ricciardi ha inteso evidenziare quanto sia importante – soprattutto in territori particolarmente complicati come quello trapanese – far squadra tra le componenti istituzionali dello Stato al fine di fronteggiare tutte quelle problematiche connesse alla pervasiva presenza della criminalità.

Durante la visita il Questore Sanfilippo ha voluto omaggiare il Prefetto Ricciardi della medaglia commemorativa del centesimo anniversario dell’Aquila Turrita, simbolo della Polizia di Stato.