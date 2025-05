E’ iniziato il Trapani Comix & Games 2025: un’esplosione di colori, creatività e cultura pop

Da oggi, fino al 25 maggio, Villa Margherita si trasforma in un universo parallelo dove fumetti, gaming e fantasia prendono vita tra ospiti stellari, concerti indimenticabili e attrazioni da brivido

Inizia oggi a Trapani un’avventura straordinaria, un tuffo in quel magico mondo dove fantasia e realtà si fondono in un turbinio di colori, musica ed emozioni. Dal 23 al 25 maggio 2025, Villa Margherita si trasforma nel palcoscenico perfetto per la sesta edizione del Trapani Comix & Games, il festival che ormai da anni fa battere forte il cuore agli appassionati di fumetti, gaming e cultura pop di tutta Italia. Un’edizione da record, tra novità assolute e grandi ritorni. L’aria è elettrica mentre ci prepariamo a vivere tre giorni indimenticabili. Quest’anno il festival supera sé stesso: oltre 100 eventi distribuiti in un’area espositiva ampliata, con nuove zone che promettono di lasciare a bocca aperta. L’E-Sport Arena con i suoi tornei adrenalinici, la Twitch Zone dove incontrare i big dello streaming, e l’incantevole area Hanami, un angolo di Giappone tra cerimonie del tè, workshop di manga e le dolci melodie J-pop che risuoneranno nel parco.

Le stelle del festival: dagli eroi dei fumetti alle voci dell’animazione attirano i fans da tutta l’Isola per tre giorni intensi di festa, luci, colori e musica. Il cuore batte forte all’idea di poter vedere dal vivo Leo Ortolani mentre celebra i 35 anni del mitico Rat-Man (venerdì 23), o di emozionarsi con il concerto di Cristina D’Avena, la regina delle sigle che ha accompagnato l’infanzia di generazioni. Sabato 24 sarà il turno di Fumettibrutti, il fenomeno del fumetto sociale, in un talk imperdibile moderato da Stefania Auci, mentre domenica 25 le note struggenti delle colonne sonore dello Studio Ghibli, interpretate da Rebecca Piano Cosplay, chiuderanno il festival in bellezza. Trapani si veste a festa, la città diventa un museo a cielo aperto per migliaia di visitatori. “Non è solo un evento, è un’esperienza che coinvolge tutta la città” spiega Riccardo Orsini del direttivo. E infatti, passeggiando per il centro, si potranno scoprire le mostre diffuse: dalle tavole originali di Alex Maleev (il celebre disegnatore di Daredevil) al Chiostro di San Domenico, alla mostra dedicata al manga cult DanDaDan a Palazzo Cavarretta, fino alle caricature dei protagonisti della Settimana Santa trapanese di Emanuele Virzì.

Un evento da non perdere tra momenti d’intrattenimenti ludici, emozioni e riflessioni: gli highlight, il concerto di Cristina D’Avena (venerdì 23), l’incontro con Leo Ortolani per i 35 anni di Rat-Man, e il panel con Fumettibrutti e Francesco Cattani, moderato da Stefania Auci. Grandissima attesa anche per i doppiatori dell’anime DanDaDan e per il tributo allo Studio Ghibli con Rebecca Piano Cosplay (domenica 25). Particolarmente toccante sarà l’incontro di domenica 25 maggio che ricorderà Peppino Impastato a 25 anni dal film I Cento Passi, con la partecipazione straordinaria della nipote Luisa Impastato. E ancora, i panel organizzati con l’ASP su temi importanti come i disturbi alimentari e l’identità di genere, a dimostrazione di come la cultura pop possa essere anche veicolo di messaggi sociali profondi. Il sindaco Giacomo Tranchida sottolinea l’impatto positivo dell’evento sul territorio: “Un appuntamento che genera indotto e valorizza la nostra offerta culturale”. L’assessore Emanuele Barbara evidenzia l’attenzione alle nuove tendenze, mentre Francesco Tarantino del direttivo NERD Attack ribadisce l’impegno per una programmazione di qualità, con nomi di rilievo internazionale.

Info pratiche per vivere al meglio il festival:

Il programma completo è disponibile su www.trapanicomix.com. Biglietti in prevendita online e in loco. Un weekend per immergersi nella creatività, tra tradizione e innovazione, nella splendida cornice di Trapani.

• Dove: Villa Margherita, Trapani

• Quando: 23-25 maggio 2025

• Orari: 10:00-24:00

• Biglietti: Prevendite online su www.trapanicomix.com

• Consigli: Scarica l’app ufficiale per non perderti nessun evento e prenota i tuoi posti per gli incontri più richiesti!

