Torna il caldo a Marsala, con picchi oltre i 40°

Arriva in Sicilia la quarta ondata di caldo: Palermo in allerta arancione e picchi oltre i 40° anche a Marsala e Trapani

La quarta ondata di calore dell’estate 2026 è arrivata in Sicilia e l’anticiclone africano resterà sull’Isola fino al 7 e 8 agosto con punte oltre i 40 gradi e minime notturne sopra i 25 gradi. Il caldo Sicilia torna dopo la tregua e i temporali di martedì 28 luglio che avevano portato l’allerta gialla della Protezione civile.

In Sicilia Occidentale gli effetti si vedono già. In provincia di Trapani il vento ha contenuto i valori sulla costa ma l’entroterra e le campagne intorno a Marsala registrano afa persistente. Qui il caldo Sicilia preoccupa per alte temperature, siccità e rischio incendi segnalato dalla per allerta regionale.

Il bollettino del ministero della Salute indica per venerdì 31 luglio Palermo in arancione mentre Catania e Messina restano in giallo. Il dato conferma la curva in salita anche a ovest. A Marsala e nel trapanese sanitari e Protezione civile seguono l’evoluzione con attenzione per anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Per fronteggiare la nuova ondata di caldo si raccomanda ai soggetti fragili di evitare il sole nelle ore centrali, bere acqua, mangiare leggero, restare in luoghi freschi, indossare abiti chiari. Si consigli altresì di non lasciare persone e animali in auto e di controllare gli anziani che vivono soli.

Le aree interne restano le più esposte mentre sulla costa marsalese la brezza offre sollievo parziale. Resta critico il fronte agricolo dove la siccità pesa su vigneti, oliveti e altre colture. Il caldo degli ultimi giorni che ha portato la colonnina di mercurio a percepire temperature vicine ai record ha provocato numerosi incendi. Si teme nuovamente per il patrimonio boschivo e per la macchia Mediterranea. Protezione Civile, Forestale e Vigili del Fuoco per l’alto rischio incendi sono in stato di allerta.

Alberto Di Paola

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