Temperature percepite attorno a 50°, da oggi a venerdì

L’ondata di calore africana investe la provincia di Trapani con temperature percepite da record. A rischio la salute dei soggetti più fragili

Quando il termoigrometro segnerà 38° e umidità al 50% il corpo umano percepirà 49 gradi e l’anticiclone africano trasformerà la Sicilia occidentale in un forno a cielo aperto. La provincia di Trapani, in prima linea, si prepara a vivere ore da bollino rosso. Quello che i termometri segnano è già allarmante, con valori che supereranno i 38 gradi tra oggi (mercoledì 26l e venerdì (28 agosto), ma è l’umidità a fare la differenza.

Secondo gli esperti, il tasso di umidità che raggiungerà picchi del 50% farà schizzare la temperatura percepita fino a 49 gradi, un livello estremo che mette in serio pericolo la salute di anziani e persone con patologie cardio-respiratorie. Il dato è tanto più preoccupante se si considera che il corpo umano, per abbassare la propria temperatura, si affida all’evaporazione del sudore, un meccanismo che con l’aria satura di vapore acqueo viene completamente compromesso.

La situazione nel trapanese è destinata a peggiorare nelle prossime ore e le zone interne come Castelvetrano, Campobello di Mazara e Salemi saranno le più esposte. Qui l’assenza di brezza marina renderà il caldo ancora più opprimente, con picchi che potrebbero toccare i 40 gradi. A Marsala, nonostante la vicinanza al mare, la colonnina di mercurio si attesterà tra i 32 e i 35 gradi, ma nelle contrade più lontane dalla costa si arriverà a sfiorare i 38 gradi.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha già diramato l’avviso per ondate di calore, con il livello di allerta che si colora di rosso in diverse aree dell’isola. Ciò che rende questa ondata africana particolarmente insidiosa è l’effetto cumulativo con le notti tropicali, durante le quali le temperature minime non scenderanno sotto i 24-26 gradi, impedendo alle abitazioni e all’organismo di trovare refrigerio.

Per gli anziani e per chi soffre di malattie cardiache o respiratorie, le raccomandazioni dei medici sono categoriche. Evitare le uscite nelle ore più calde, comprese tra le 11 e le 18, e bere acqua in abbondanza, anche se non si sente lo stimolo della sete. Gli esperti ricordano che i colpi di calore non sono un rischio remoto e possono manifestarsi con sintomi come crampi, nausea, vertigini e confusione mentale.

In un contesto del genere, anche la vendemmia, che in questo periodo è in pieno svolgimento, costringe gli agricoltori a organizzare il lavoro con pause frequenti e a garantire acqua e zone d’ombra ai lavoratori. Il caldo estremo, poi, alimenta un altro pericolo: quello degli incendi. La vegetazione secca, il vento meridionale e l’assenza di piogge creano le condizioni ideali per la propagazione rapida delle fiamme, come confermato dallo stato di attenzione dichiarato dalla Protezione Civile.

Le spiagge di Marsala e del litorale trapanese resteranno affollate, ma turisti e residenti devono prestare la massima attenzione all’esposizione solare, soprattutto per bambini e anziani. L’allarme è alto e le prossime ore saranno decisive per capire se questa fiammata africana raggiungerà il culmine previsto. Quel che è certo è che l’afa e il caldo record caratterizzeranno l’ultima settimana di agosto, mettendo a dura prova la popolazione e richiamando tutti alla massima prudenza. I soggetti più fragili non devono abbassare la guardia e le famiglie sono chiamate a un controllo costante dei propri cari. L’ondata di calore, con il suo carico di umidità e temperature percepite prossime ai 50 gradi, rappresenta un’emergenza sanitaria che va affrontata con la giusta consapevolezza.

Alberto Di Paola

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