TARI, il risparmio negato ai marsalesi

Durante l’ultima seduta consiliare, il consigliere Francesco Carini (Fratelli d’Italia) ha richiamato l’attenzione sulla sentenza del Consiglio di Stato numero 9676 del 2025, pronunciata in un contenzioso toscano ma applicabile – secondo Carini – anche ad altri contesti comunali. Link al suo intervento in aula https://www.facebook.com/share/v/1EQb34pFCp/ La pronuncia stabilisce che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) riconosce soltanto i costi ritenuti efficienti, mentre gli aumenti tariffari non possono superare determinate soglie: per il biennio 2020-2021, ad esempio, il tetto massimo era fissato al 6,6 per cento.

Carini ha presentato in aula una stima secondo cui, applicando tali principi, il Comune avrebbe potuto conseguire un risparmio annuo compreso tra 1,3 e 4,1 milioni di euro, con una riduzione potenziale della bolletta per le famiglie di circa 50 euro a testa.

Già nella seduta del 31 luglio, la consigliera Linda Licari (Partito Democratico) aveva sollevato il tema della sentenza, chiedendo un esame più approfondito prima del voto. Richiesta che, a quanto risulta, non ha avuto seguito.

Carini ha quindi posto all’Amministrazione alcuni quesiti: perché il voto sul Pef è stato chiesto poche ore dopo la presentazione, senza un’analisi puntuale delle voci di costo avanzate dal gestore Energetica Ambiente? Se il gestore ha dichiarato perdite, quali sono le evidenze di quello squilibrio strutturale che, secondo il Consiglio di Stato, è necessario per giustificare gli aumenti? E perché, nei trenta giorni successivi, non sono stati attivati controlli più approfonditi o richieste di rinegoziazione?