XXV Stagione Concertistica: 8 serate di Grande Musica a Marsala

L’Accademia Beethoven dal 22 ottobre al 21 dicembre porta in scena al Teatro Eliodoro Sollima 8 eventi, tra: concerti, opera, musica da camera e jazz

Otto serate di grande musica tra il 22 ottobre e il 21 dicembre, verranno portate in scena dall’Accademia Ludwig Van Beethoven al prestigioso Teatro Eliodoro Sollima di Marsala per la seconda parte della sua storica XXV Stagione Concertistica. Alle sette serate evento originarie, il Consiglio Direttivo ha aggiunto un Concerto di Musica Lirica e Poesia. L’annuncio è arrivato oggi, nella sala conferenze del Comune di Marsala, durante la Conferenza Stampa che ha ufficialmente sancito il ritorno della rassegna. L’evento ha confermato il sostegno istituzionale, con la presenza degli assessori Ignazio Bilardello (Sport e Spettacolo) e Salvatore Agate (Turismo).

A guidare la presentazione è stato il Cavaliere Giuseppe Lo Cicero, presidente dell’Accademia Beethoven, che ha sottolineato la natura ricca e sfaccettata del nuovo cartellone. Questa seconda fase della stagione promette di essere un viaggio a 360 gradi attraverso i generi, spaziando dal fasto dell’opera e dell’operetta alla raffinatezza della musica da camera, fino alle vibrazioni contemporanee del jazz. “La XXV Stagione dell’Accademia Beethoven è un pilastro per la nostra città – ha detto Ignazio Bilardello Assessore Sport e Spettacolo -. Garantisce un’offerta culturale di altissimo livello, essenziale per la crescita e l’arricchimento della comunità, confermando Marsala come polo di eccellenza artistica.” Il parterre di artisti di gran rilievo è stato in parte svelato anche grazie a interventi in video conferenza del direttore d’orchestra Gioacchino Zimmardi e dei pianisti Amedeo Aurilio e Angela Ignacchiti, tutti nomi attesi in scena. “Eventi come la Stagione Concertistica generano un indotto turistico fondamentale – ha sostenuto Salvatore Agate, Assessore al Turismo -. Musica e arte di questo calibro attraggono visitatori e prolungano la permanenza dei flussi, dimostrando come la cultura sia un motore economico per Marsala.”

Il sipario si alzerà il 12 ottobre (tutti gli spettacoli sono di domenica alle 18:00) con “La Magia dell’Operetta”. Protagonisti saranno le voci del tenore Francesco La Spada e del soprano Carmen Barone, accompagnate dall’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana diretta dal Maestro Salvo Miraglia. La rassegna prosegue il 26 ottobre con un omaggio al Romanticismo affidato al pianoforte di Nicolò Giuliano Tuccia. L’appuntamento aggiuntivo, “Alla fonte di Euterpe, dea della Musica e della Poesia”, arricchirà la programmazione il 31 ottobre. Il 9 novembre sarà il momento del Duo Aurilio, dove il violinista Vincenzo e il pianista Amedeo esploreranno ancora il repertorio romantico. Seguirà, il 23 novembre, “La donna e l’amore”, un sofisticato concerto di arie d’opera e operetta con il mezzo soprano Elisabetta Paglia e la pianista Angela Ignacchiti. La musica da camera dominerà il 30 novembre con l’Aura Trio (Simona Foglietta al violino, Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Valanzuolo al pianoforte). Virando verso sonorità più contemporanee, il 7 dicembre sarà la volta dell’Hulabop Live Orkestra e del suo travolgente jazz. Gran finale il 21 dicembre con la fisarmonica di Pierpaolo Petta e l’Orchestra Sicelides Musae diretta dal Maestro Zimmardi.

Inoltre l’Accademia Beethoven si attesta un’altra grande iniziativa culturale quella di portare la musica nelle scuole e nei centri di aggregazione sociale. Nei prossimi mesi, infatti, si terrà un tour itinerante per la Città con ingresso gratuito destinato ai ragazzi delle scuole dell’obbligo, agli anziani e ad altre categorie protette. Gli eventi godono dei prestigiosi patrocini del Ministero ai Beni Culturali, dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e del Comune di Marsala. “Siamo immensamente orgogliosi di questo programma – ha dichiarato il Presidente Lo Cicero -. Otto appuntamenti che spaziano dall’operetta con la grande Orchestra Compagnia Lirica Siciliana, ai capolavori romantici per pianoforte, fino alla chiusura esplosiva con il Maestro Gioacchino Zimmardi e il fisarmonicista Pierpaolo Petta. L’obiettivo è offrire musica di altissimo livello artistico, ma a un costo estremamente accessibile per incoraggiare la massima partecipazione culturale.”

I biglietti d’ingresso (variabili tra 10, 15 e 20 euro) sono già disponibili, ma l’Accademia ha pensato in grande per gli appassionati: un abbonamento per tutti gli otto eventi a un prezzo eccezionale di soli 60 euro (acquistabile anche tramite la “Carta del Docente”). Un invito imperdibile a godere dell’eccellenza musicale al Teatro Sollima..

