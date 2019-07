Stadio municipale di Marsala in condizioni pietose, gli ultras Capoboeo & Nucleo Ribelle accusano la classe politica

Cresce a Marsala il malumore per le tante “incompiute” della pubblica amministrazione. Gira negli ambienti sportivi un duro comunicato stampa da parte di un risentito gruppo di tifosi della locale squadra di calcio che si firmano “Capoboeo & Nucleo Ribelle”. Gli ultras azzurri sono arrabbiati e delusi per la questione irrisolta dello stadio di Marsala e accusano la pubblica amministrazione dei tanti disagi logistici che “condividono” con i calciatori della loro squadra del cuore. Il comunicato stampa dettato dalla delusione, seppure è giustificabile e comprensibile per le numerose carenze del Municipale Nino Angotta di Marsala, non lo è per i toni ed il colorito del linguaggio impiegato.

Questa redazione, pur condividendo lo stato di agitazione alla vigilia di un importante campionato, ribadisce la propria estraneità a quanto viene scritto dagli ultras e pubblica per intero, così come pervenuto, il comunicato stampa; poichè è stato già diffuso da altre testate giornalistiche.

Ecco cosa scrivono gli ultras azzurri che si firmano Capoboeo & Nucleo Ribelle

“Siete la VERGOGNA di una città intera. Incompetenti – privi di senso di appartenenza e amore verso la città, e di rispetto verso i vostri concittadini. Mostrate DISINTERESSE su ogni aspetto che riguarda la città. E affrontate ogni tematica con SUPERFICIALITÁ.

Ci rivolgiamo a tutto il consiglio comunale – al Suo Presidente e ai consiglieri comunali ma anche al Sindaco e ai suoi assessori. Rappresentate il FALLIMENTO, anzi siete il FALLIMENTO. Non avete soluzioni perché non lavorate, perché non studiate, perché non vi confrontate. Sedete su questi banchi soltanto per accusarvi a vicenda nell’unica lingua che conoscete: il politichese fiacco, di quelli – come si dice dalle nostre parti – “terra terra”.

E siete capaci di proporre l’inverosimile, attraverso il Presidente del Consiglio Comunale di Marsala, – perché riteniamo questo signore parli a nome del massimo consesso civico locale – ovvero “andate a giocare a Mazara del Vallo”. Questa frase terribile unita alla foto del fondo campo che postiamo rappresenta veramente che tutti questi signori (sindaco, consiglieri, assessori) meritano soltanto una cosa: A CALCI IN CULO E A CASA!

La nostra squadra DEVE restare a Marsala e DEVE giocare in questo stadio, che un uomo con le palle costruì, di cui voi – politici scarsi e fiacchi come mai avuti – vi vantate di avere pur non essendoci mai entrati per assistere ad una partita del Marsala Calcio. La società che ha iscritto la propria squadra ad un campionato semiprofessionistico e i tifosi che da sempre hanno dimostrato di vivere per questa maglia non meritano questo affronto.

Capoboeo & Nucleo Ribelle”