Spacciava cocaina e hashish dai domiciliari, arrestato dall’Antidroga a Trapani

Scoperta, dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Trapani una centrale dello spaccio del quartiere “Fontanelle” di Trapani.

Aveva trasformato la propria abitazione, dove tra l'altro si trovava agli arresti domiciliari, in una vera e propria centrale dello spaccio, e per questo Pietro Mazzara, 32 anni, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, diretti dal Commissario Salvatore Avvento.

Durante un controllo eseguito insieme alle unità cinofile, gli agenti hanno rilevato che il Mazzara aveva trasformato la sua abitazione in un vero e proprio fortino: grate alle finestre e un sofisticato sistema di videosorveglianza con sette telecamere, che controllavano gli accessi al palazzo dei clienti e delle Forze di Polizia.

Gli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Trapani hanno trovato nascosti nell’appartamento dell’uomo 37 gr. di cocaina confezionata in 70 dosi, 800 gr. di hashish in panetti, 1215 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione. La perquisizione, estesa al tetto del palazzo, ha consentito ai poliziotti di rinvenire anche due microscopi ad alta definizione che erano stati rubati, circa un anno fa, dall’istituto Comprensivo Falcone-Borsellino di Trapani. I microscopi saranno restituiti alla scuola.

Il Mazzara era in regime di arresti domiciliari dal mese di aprile dell’anno scorso, quando era stato arrestato sempre per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli uomini della Squadra Mobile hanno smontato, portato via e posto sotto sequestro anche l’apparato di videosorveglianza trovato nell’abitazione.

Il Mazzara è stato condotto nel carcere di Trapani.