Solo 3 vecchi casi di coronavirus in provincia di Trapani, nessun nuovo caso da 20 giorni

Il peggio è passato in Provincia di Trapani dove i casi di persone affette da coronavirus si sono ridotti a 3, mentre non si comprendono le direttive di Musumeci per l’uso di presidi sanitari anche all’aperto

La situazione coronavirus in provincia di Trapani sembra non preoccupare più. L’aggiornamento alle 10 di oggi, lunedì 18 maggio, evidenzia solo 3 casi di persone positive, non gravi, in isolamento domiciliare in circa 450 mila abitanti (il dato è al netto di decessi e guarigioni). Gli unici 3 posti casi si trovano rispettivamente, uno per città, a Castelvetrano, Trapani e Valderice. Inoltre da 20 giorni non vi sono contagi nei 21 comuni, del trapanese. “Sconfitto” in tutti gli altri comuni del Trapanese. In provincia non vi sono più reparti covid e, pure il Covid-Hospital di Marsala è stato chiuso dopo aver curato 21 soggetti. Il totale di guariti è dimessi rientrati nei loro domicili privati è di 117 pazienti dall’inizio ad oggi, mentre i decessi per Covid-19 in questa provincia di é di 5 persone, tra l’altro anziani con quadri clinici abbastanza complessi. L’Asp di Trapani ha eseguito 7.419 tamponi e 4.294 test sierologici su personale sanitario.

Alla luce di questi dati non si comprendono le misure adottate prima dal sindaco di Marsala e poi pure dal Governatore della Sicilia circa l’obbligo di usare la mascherina anche all’aperto, contravvenendo entrambi all’ultimo DPCM di Conte. Praticamente in ambito nazionale, comprese nelle regioni dove il Covid-19 fa ancora paura, si potrà ritornare a circolare liberamente all’esterno, mentre in Sicilia rimane l’obbligo di uscire sempre e comunque con la mascherina indossata. Oltre alle problematiche legate agli aspetti giuridici e alle competenze territoriali, la popolazione è in subbuglio. Inoltre il mondo scientifico non concorda con l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici all’aperto in quanto si ritiene sufficiente il distanziamento sociale (un metro di distanza) per non parlare poi degli effetti negativi che provoca tale presidio sanitario.