La marsalese Clelia Casciola riconfermata alla guida del SNALS-CONFSAL

Casciola è stata eletta alla guida del Consiglio Provinciale durante il XIII Congresso SNALS-CONFSAL svoltosi a Marsala

La marsalese Clelia Casciola riconfermata alla guida del Consiglio Provinciale SNALS-CONFSAL di Trapani, un verdetto che sigilla la continuità sindacale dopo il XIII Congresso svoltosi lo scorso 22 gennaio a Marsala. La notizia ha colpito subito il settore, Casciola resta al vertice dello SNALS Trapani perché la base ha scelto la sicurezza del già noto, un chiaro segnale di fiducia per il lavoro svolto negli anni a tutela del personale scolastico.

Sotto la sua direzione, la struttura territoriale ha consolidato la presenza nei distretti di Trapani e Petrosino, dove ricopre anche ruoli di responsabilità diretta per garantire l’assistenza ai lavoratori. I lavori congressuali sono stati un confronto serrato sulle strategie necessarie a fronteggiare le sfide del sistema istruzione. Il sindacato ha ribadito la sua natura di forza libera e credibile, schierata apertamente con chi vive quotidianamente nelle aule.

Al centro del dibattito sono finite le necessità storiche: stabilizzazione dei precari, valorizzazione dei docenti e del personale ATA, oltre all’urgenza della sicurezza, tema che vede l’organizzazione in prima linea. Le sfide future non concedono tregua, dopo il recente rinnovo contrattuale 2022-2024 l’obiettivo si sposta sul triennio 2025-2027. Serve un accordo credibile capace di difendere il potere d’acquisto dei lavoratori e abbattere definitivamente la precarietà attraverso una formazione efficace.

La rielezione di Clelia Casciola consolida un’azione sindacale radicata sul territorio trapanese, un percorso che non intende deviare dai binari della fermezza. Lo SNALS Trapani guarda avanti con un assetto confermato, la leadership di Casciola promette di non cedere terreno nelle prossime trattative nazionali e locali.

Alberto Di Paola

