Sicilia, biglietti aerei scontati per studenti e fasce deboli

Un emendamento di Italia Viva approvato dalla commissione Bilancio al Senato interessa direttamente la Regione Sicilia per quanto attiene al caro biglietto aereo. Dopo le polemiche degli ultimi giorni sulle difficoltà a poter rientrare in Sicilia gli studenti fuori sede per il caro prezzo dei biglietti aerei finalmente una smossa

Una delle novità principali per la quotidianità dei ‘pendolari’ dell’Isola riguarda il via libera – con un emendamento di Italia Viva – alle tariffa sociali sui voli per gli aeroporti di Catania e Palermo per studenti universitari fuori sede; disabili gravi; lavoratori dipendenti con sede lavorativa oltre lo Stretto e reddito lordo annuo entro i 20 mila euro; migranti per ragioni sanitarie e reddito lordo annuo non superiore a 20.000.

Toccherà ad un decreto del ministro delle infrastrutture entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Mef, stabilire le modalità attuative del nuovo regime tariffario con la quantificazione dello sconto, le modalità e ai termini del rimborso dell’importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale. Gli stanziamenti per la misura sono pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. La Sicilia potrà dunque beneficiare dell’utilizzo di tratte agevolate.

L’unico rammarico è che tale provvedimento potrebbe essere molto discriminatorio per gli abitanti delle isole minori (Pantelleria e Lampedusa), nonchè per quanti si : da e per gli aeroporti isolani minori (Birgi e Comiso). Sicuramente questa discriminazione sarà colmata in fase di attuazione. L’importante è che il principio delle tratte sociali con biglietti scontati per le categorie più disagiate diventi presto una realtà in Sicilia