Settimana ERASMUS PLUS per la Scuola Media “G. Mazzini” di Marsala

Nell’ambito del Progetto Erasmus Plus ” The Sun and The Blue”, Venerdì 8 Novembre, gli studenti della Scuola Media ” G. Mazzini” di Marsala, lnsieme alle delegazioni del paesi stranieri coinvolti (Spagna, Grecia, Polonia e Lettonia), sono stati accolti nei Iocali del Comune dall’ Assessore alle Politiche Sociali e Culturali, Dott. Clara Ruggieri, daII’ Assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico, Arch. Gaspare Passalacqua e dall’Assessore allo Sport e Turismo, Prof. Andrea Baiata.

ll progetto ha visto impegnati gli studenti marsalesi e i Ioro coetanei stranieri nella realizzazione di un “traveIogue” suII’esperienza vissuta a Marsala durante la settimana dal 3 al 9 Novembre.

Nel corso delle varie escursioni sul territorio gli studenti marsalesi si sono cimentati nel ruolo di guide turistiche mostrando con abilità ed entusiasmo i luoghi e i monumenti più rappresentativi della Ioro città.

Ogni studente partecipante sia italiano che straniero aveva a sua disposizione un diario di viaggio sul quale appuntare le emozioni e Ie impressioni personali.

Foto, video, pensieri, riflessioni, emozioni sono confluiti In una narrazione multimediale (digital storytelling) realizzata con il supporto di applicazioni web.

Sono stati privilegiati diversi itinerari; l’itinerario Artistico ( The Art Pathway) che, oltre alla visita della citta e dei suoi musei, ha previsto escursioni a Mazara del Vallo e a Palermo; il Percorso Enologico (if The Wine Pathway} con Ia visita agli stabilimenti vinicoli Iocali; Ia Via del Sale ( The Salt Pathway] con la visita di Mozia e delle Saline e infine |’ Itinerario del gusto ( the Pathway to Taste) con la condivisione di tradizioni culinarie Iocali e straniere.

ll tema conduttore nel corso di tutti gli itinerari é stato quello dell’incIusione e della mescolanza culturale, caratteristica precipua della “SiciIianità” nel passato e preziosa risorsa in un presente sempre più multiculturale.

La straordinaria esperienza che Ia Scuola Media ” G. Mazzini” ha vissuto con i suoi ospiti stranieri non si conclude qui ma sarà per tutti un prezioso tesoro da custodire nel cuore e servirà per realizzare un futuro personale ma anche europeo migliore, fatto di consapevolezza culturale, umana condivisione, sincera amicizia e solidarietà, valori fondamentali e utili per costruire la “Giovine Europa” tanto agognata dal “nostro” patriota italiano ” Giuseppe Mazzini”. Un ringraziamento speciale va ai meravigliosi ragazzi, alle splendide famiglie ospitanti, alla Dirigente, Dott.ssa Rosanna Genco e a tutto il corpo docente della scuola; l’unione di cuori e di intenti è stato il punto di forza dell’intero progetto.