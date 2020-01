Sequestrati tre traghetti alla Caronte & Tourist, si temono disagi per gli isolani

SEQUESTRATI I TRAGHETTI CARONTE & TOURIST CHE COLLEGAVANO LE ISOLE EGADI CON TRAPANI. FEDERCONSUMATORI PLAUDE AL LAVORO DELLA MAGISTRATURA, ANCHE SE SI TEMONO DISSERVIZI NEL PERIODO ESTIVO.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e quelli di Messina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della città dello Stretto, hanno sequestrato 3 navi traghetto della Caronte & Tourist (la Pace, la Caronte e l’Ulisse), denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie, per oltre 3,5 milioni. A carico dei vertici della compagnia leader nei collegamenti marittimi nello Stretto ipotizzati i reati di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture.

Le indagini hanno accertato che le tre imbarcazioni presenterebbero gravi carenze tecniche e strutturali che non garantirebbero la sicurezza nel trasporto delle persone a mobilità ridotta.

“Appare fondato e più che mai attuale il pericolo che la libera disponibilità da parte della Ngi Spa – Caronte & Tourist Isole Minori Spa delle navi traghetto Pace, Caronte e Ulisse, adibite al servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse per il trasporto di passeggeri, anche a mobilità ridotta, possa ulteriormente aggravare le conseguenze dei reati. Pertanto, allo stato, allo scopo di scongiurare il protrarsi e l’aggravarsi delle condotte accertate e delle loro conseguenze, è assolutamente indispensabile procedere al sequestro dei mezzi navali”. Lo scrivono i pm di Messina che hanno chiesto e ottenuto dal gip il sequestro di tre navi traghetto della compagnia di navigazione.

L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia. Visto, aggiungono i pm, “che l’attività di trasporto marittimo di passeggeri vede un fisiologico incremento e, con esso, un ineludibile ulteriore aggravamento del rischio, nel periodo estivo, può a buon diritto affermarsi che, stante la situazione di fatto riscontrata, solo per circostanze casuali non si è mai verificato alcun evento spiacevole – quando non, autenticamente drammatico – a danno di persone a mobilità ridotta”. Dopo la segnalazione degli inquirenti sulle carenze di sicurezza per le categorie a rischio, inoltre, non sarebbe stato fatto alcun lavoro di manutenzione per superare le carenze in materia di sicurezza.

Federconsumatori Sicilia nel prende atto che la nota compagnia di navigazione è tornata al centro delle cronache giudiziarie, questa volta per il sequestro di tre navi: la Pace, la Caronte e la Ulisse, plaude all’opera svolta dai magistrati, ma allo stesso tempo teme nei disservizi che potrebbero causare nell’utenza

A meno di un mese dall’arresto del sindaco di Villa San Giovanni Giovan Caronte & Tourist Spa. Secondo la Procura di Messina, infatti, le tre navi non sarebbero a norma per il trasporto dei passeggeri con ridotta mobilità.

Federconsumatori Sicilia plaude al lavoro dei finanzieri di Messina e Palermo e della Procura, finalizzato ad accertare che tutti i passeggeri, anche quelli con difficoltà a deambulare come gli anziani e i disabili, possano usufruire del servizio e viaggiare in sicurezze. Le tre navi della Caronte & Tourist Spa, secondo la Procura di Messina, non sarebbero a norma per il trasporto dei passeggeri con ridotta mobilità.

Tuttavia, Federconsumatori prende anche atto del fatto che questo doveroso sequestro potrà avere gravi conseguenze sulla qualità (e soprattutto la quantità) dei trasporti dalla Sicilia alle isole minori e al resto d’Italia. Le tre navi sequestrate, di proprietà di Caronte & Tourist Isole Minori spa (ex N.G.I.), oltre che per il tragitto Trapani – Egadi (oggetto dell’indagine) vengono usate anche per quelli tra La Maddalena e Palau e Palermo e Ustica.

La compagnia di navigazione, negando ogni responsabilità, afferma che il servizio di navigazione da e per la Sicilia non subisce al momento alcun cambiamento ma, se la situazione giudiziaria non si sbloccherà a breve, Caronte & Tourist rischia logicamente di arrivare all’estate con tre navi in meno nella flotta.

“Abbiamo già assistito più volte (anche pochi giorni fa, durante l’ultimo ponte di inizio novembre e durante l’esodo e il controesodo natalizio) a lunghe file di auto incolonnate in attesa di imbarcarsi sulle navi di Caronte & Tourist – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – e temiamo che ciò possa diventare più frequente nelle prossime settimane. Quantomeno agli imbarchi per le tratte coperte dalle tre navi sequestrate che, arrivata l’estate, con tre navi in meno difficilmente potranno essere coperte al 100%. Ci auguriamo che l’azienda prepari e metta in atto un adeguato piano per scongiurare questo rischio o molti viaggiatori potrebbero restare a terra, con tutte le logiche conseguenze sui viaggi estivi che in molti stanno già prenotando con largo anticipo, per risparmiare”.

Federconsuamtori Sicilia ricorda a tutti i viaggiatori che è possibile segnalare eventuali disservizi, e ricevere assistenza in merito, contattando lo Sportello nazionale SoS Turista al numero 059/251108 oppure rivolgendosi ad una delle sedi territoriali della nostra associazione. L’elenco delle sedi di Federconsumatori Sicilia è disponibile all’indirizzo Web: http://www.federconsumatorisicilia.it/sedi/